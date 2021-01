Cecilia Rodriguez ha deciso di cambiare look: con il suo nuovo taglio è davvero incantevole, date un’occhiata al nuovo selfie scattato dall’argentina!

Non l’avevamo mai vista così: la splendida Cecilia Rodriguez ha deciso di cambiare il suo look! La sorella di Belen ormai è nota al pubblico televisivo ed anche a quello del web: l’ex gieffina ha regalato tante emozioni su Canale 5. Ricordate il suo percorso vero? E’ proprio nella Casa di Cinecittà che ha conosciuto quello che, ancora oggi, continua ad essere il suo amore. Parliamo di Ignazio Moser: Chechu ed il giovane Moser si sono conosciuti al GF VIP mentre lei era fidanzata con Francesco Monte. Tra loro è scoppiata una scintilla che non li ha fatti più separare. L’incantevole argentina è oggi molto seguita su Instagram: nelle sue IG story condivide parte della sua quotidianità, svela a volte i suoi segreti di bellezza e…i suoi cambiamenti! Ha deciso di mostrare a tutti il suo nuovo look. Date un’occhiata!

Cecilia Rodriguez cambia look: non l’avevamo mai vista così, fan incantati

Cecilia Rodriguez ha cambiato il suo look: la splendida argentina ha deciso di cambiare il suo taglio di capelli nelle ultime ore. Non solo ha deciso di tarci un taglio, accorciandoli un po’ ma ha anche deciso di cambiare il suo ‘ciuffo’. L’argentina ha scelto di sfoggiare una super frangetta! Ovviamente, è davvero incantevole con il suo nuovo taglio. Siete curiosi? Date un’occhiata qui, ha mostrato a tutti il suo ‘cambiamento’ attraverso le IG story:

E’ davvero splendida con il suo nuovo taglio. Prima portava la fila centrale ed i capelli lunghi: incantevole anche prima, si era forse stancata di quel look?