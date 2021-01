Sapete chi è Cecilia Cantarano? Il fidanzato non è quello che tutti credono: ecco tutte le curiosità sulla nota tiktoker

Cecilia Cantarano è una delle influencer più famose su TikTok in Italia. La giovane è nata a Roma il 27 marzo del 2000 ed è diplomata al liceo artistico. Cecilia è ormai un volto di puntata su TikTok ma è molto attiva anche su altri social network, tra cui Instagram, dove ha da poco raggiunto un milione di seguaci. L’account TikTok di Cecilia, invece, è stato aperto alla fine del 2018 e ad oggi supera il milione di seguaci. La Cantarano è una delle tiktoker più famose per i video lip-sync. I suoi video finiscono sempre nella sezione “Per Te”, l’homepage del popolare social network cinese. Oltre al successo sul social network adesso in voga, Cecilia ha realizzato anche altri progetti tra cui due singoli musicali: “Sagapò” ed “Effetto Blur”. Di recente è stata anche ospite in radio a RTL 102.5 per commentare il Festival di Sanremo 2020.

Cecilia Cantarano e la verità sul fidanzato

Da quanto è divenuta famosa sui social network, i fan sono curiosi di sapere tutto sulla vita privata della nota tiktoker. Inizialmente, i suoi seguaci pensavo che Cecilia fosse fidanzata con Lele Giaccari, detto Lele, anche lui tra i più famosi su Tik Tok. In una recente intervista, però, la Cantarano ha dichiarato di stare insieme ad Andrea, un ragazzo probabilmente di qualche anno più grande di lei e di cui non ha rivelato ulteriori notizie. Sui social, la famosa tiktoker non ha mai taggato il fidanzato e per questo è difficile reperire informazioni su di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia💛 (@ceciliacantarano)

Adesso, però, è chiaro che il fidanzato di Cecilia Cantarano non è Lele Giaccari, bensì Andrea. Il segreto è svelato e adesso anche i suoi seguaci saranno più sereni.