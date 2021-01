Lucia Gravante è la ‘Sorvegliante’ de “Il Collegio”, ma prima del famoso programma televisivo sapete dove l’abbiamo già vista?

La famosa Sorvegliante de Il Collegio è nata a Ivrea il 16 maggio del 1967. La donna ha dunque 53 anni. Da piccola sognava di diventare insegnante di educazione fisica e così si è iscritta all’ISEF. Ha acquisito il titolo di istruttrice federale di atletica leggera e ha iniziato ad insegnare alle elementari. Sin da giovane, però, coltivava anche la passione per la recitazione. Lucia ha deciso così di provare ad entrare nel mondo dello spettacolo, seguendo prima diversi corsi e seminari, tra cui uno di doppiaggio, uno di canto e uno di scrittura creativa. Ha frequentato anche una scuola di danza classica. All’inizio degli anni Duemila ha debuttato a teatro, mentre il successo è arrivato nel 2003, quando è stata scelta per la fiction “Cuori rubati”, cui fanno seguito molti altri programmi di successo come “Sospetti” e “Baciamo le mani”. Ha esordito al cinema nel 2007 con il film “Bianco e nero” di Cristina Comencini. Ha figurato, inoltre, anche in “Pulce non c’è”, “Bianca come il latte, rossa come il sangue” e “Né Giulietta né Romeo” di Veronica Pivetti.

Chi è Lucia Gravante e dove l’abbiamo già vista

Dopo il successo con la fiction Cuori rubati e al cinema con Bianco e nero, il successo torna a bussare alla porta di Lucia Gravante nel 2016, quando viene scelta per il doppio ruolo di sorvegliante scolastica ed insegnante di economia domestica nel programma “Il collegio”, in onda su Rai 2. La sua partecipazione è stata confermata anche per le due seguenti edizioni, nel 2017 e nel 2019, dove però ha vestito solamente i panni della governante.

Prima del ritorno in televisione con Il collegio, però, avevamo già visto Lucia Gravante in un’altra serie televisiva di successo. Pochi infatti ricorderanno che la sorvegliante del programma di Rai 2 è stata protagonista anche nella serie tv “Carabinieri“, trasmessa su Canale 5 dal 12 marzo 2002 al 30 luglio 2008.

Vita privata

Riguardo alla sua vita privata sappiamo ben poco. Lucia, infatti, è una donna molto riservata, che non ama la luce dei riflettori. La donna preferisce tenere per sé la sua vita sentimentale. Non sappiamo dunque se sia sposata o fidanzata, né se abbia dei figli. Solo di recente, La sorvegliante de Il collegio ha deciso di aprire un profilo Instagram per invogliare i giovani a restare a casa, come ha raccontato lei stessa a Vanity Fair: “Sono la persona più anti-social al mondo, ma questa volta ho pensato che fosse giusto provare a veicolare un messaggio importante per i ragazzi”.