Lei è Elisa Maino, una giovanissima star di Tik Tok, ma cosa occorre sapere su di lei? Età, Instagram, fidanzato e serie tv: i dettagli.

Sappiamo benissimo che, oltre ad Instagram, Twitter e Facebook, stanno prendendo forma tantissimi altri social network. Che, tra l’altro, decantano di un numero di iscritti davvero impressionante. E che, soprattutto, garantiscono un’immediata popolarità. Di cosa stiamo parlando esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: facciamo riferimento al ‘giovanissimo’ e richiestissimo Tik Tok. Tramite la pubblicazione di un semplice e divertente video, i suoi iscritti possono entrare ‘nelle case’ di milioni e milioni di italiani. E, soprattutto, possono strappare loro un dolcissimo sorriso. Ecco, tra le vere e proprie star di questo social, vi è una giovanissima ragazza. Lei è Elisa Maino. E, vi assicuriamo, oltre ad essere seguitissima su Tik Tok, gode di una popolarità impressionante anche su Instagram. Pensate, si contano più di due milioni e mezzo di followers. Dei numeri davvero impressionanti, da come si può chiaramente comprendere. E considerate che la bellissima Elisa è davvero giovanissima. Ecco, ma cosa dobbiamo sapere esattamente su di lei? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa? Scopriamo insieme tutto.

Elisa Maino, chi è la giovanissima star di Tik Tok: età, Instagram e fidanzato

Oltre a Luciano Spinelli e tantissime altre star del mondo Tik Tok, anche la giovanissima Elisa Maino rientra alla grande tra quelli più seguiti. Pensate, attualmente, sul famoso social network di origini cinesi, la giovanissima Elisa conta più di cinque milioni e mezzo di followers. Che, andandosi a sommare a quelli di Instagram e sul suo canale social ufficiale, la confermano una vera e propria stella dei social. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Oltre a notare la sua immensa bellezza e spontaneità in tutti i video che posta sui suoi canali, siete curiosi di sapere ogni cosa su di lei? Ebbene, state tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Procediamo con ordine, però. Elisa Maino è nata il 17 Gennaio del 2003 a Rovereto. Figlia di Eleonora e Luca, rispettivamente geometra ed impiegato, la bellissima influencer non è affatto figlia unica. Ma, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che anche abbia un fratello. Omar, questo è il suo nome, è più grande della bella Maino. E, da quanto si legge, sembrerebbe essere impegnato negli studi universitari. Ed, in particolare, di Ingegneria. Il suo primo debutto nel mondo dei social, da quanto si legge, sembrerebbe essere avvenuto diversi anni fa. Quando, con il suo profilo su Musical.ly, è stata la prima a conquistare più di un milione di followers. Da quel momento, la sua scalata al successo è stata davvero incredibile. Più che seguita anche sul suo canale Instagram, Elisa Maino è stata l’autrice di ben due libri. E, da quanto si legge sul web, anche ideatrice di una serie tv tratta proprio dai suoi libri. Insomma, Elisa è, senza alcun dubbio, giovanissima, ma con una carriera davvero incredibile.

Il drammatico retroscena del passato e fidanzato

Giovanissima, eppure con un drammatico retroscena del passato. In una sua intervista a ‘Il Corriere della Sera’, Elisa Maino ha confessato di essere stata vittima di bullismo. ‘Ero sempre la più alta’, ha raccontato la giovanissima star.

È fidanzata? Assolutamente si! Da quanto si deduce su Instagram, sembrerebbe proprio di si. E, d’altra parte, non ci stupiamo affatto. Elisa è davvero bellissima!