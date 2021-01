GF Vip, la decisione shock di Tommaso e Stefania: è successo dopo la puntata in onda ieri, lunedì 25 gennaio 2021.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto di tutto, a partire dalla proclamazione della prima finalista di questa edizione, Dayane Mello. Tra faccia e faccia attesi e confronti importanti, Alfonso Signorini ha finalmente comunicato ai concorrenti la data ufficiale della finale, che non sarà a fine febbraio come aveva anticipato, ma pochissimo dopo: l’ultima puntata del GF Vip 5 andrà in onda lunedì 1 marzo. Una notizia che ha nuovamente spiazzato i vip, che, però, sembrano averla presa meglio delle precedenti volte. Dopo la puntata, però, è successo qualcosa di davvero particolare, che ha preoccupato i fan. Un discorso tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando fa tremare i sostenitori dei “Zorzando”: la coppia ha deciso di lasciare il gioco? Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, la decisione shock di Tommaso e Stefania: lasceranno la casa dopo l’8 febbraio?

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno deciso di lasciare la casa prima della fine del GF Vip? Una conversazione avvenuta tra i due dopo la puntata di ieri lo confermerebbe. “Quindi siamo d’accordo?”, chiede Tommaso a Stefania, aggiungendo: “Io sono sicuro”. E la Orlando appoggia il pensiero del suo amico: “Io pure, anche perché visto il risultato del televoto, il parere del pubblico…”. Di cosa stanno parlando i due concorrenti? Per i telespettatori non ci sono dubbi: entrambi hanno deciso di abbandonare il gioco prima della finale. Entrambi si definiscono sicuri della loro scelta, derivata, come sottolinea la Orlando, anche dal risultato del televoto di ieri sera: Dayane, infatti, è risultata la preferita del pubblico, battendo anche lei nelle votazioni. Ma ecco il dialogo tra Tommaso e Stefania, diventato in poco tempo virale sul web:

T: “io sono sicuro, mi vivo queste sue settimane e poi l’8…” Tommy e Stefy parlano di voler uscire #tzvip #sovip #prelemi pic.twitter.com/wquYYHrKuT — Prelemi lover ~ 56% (@PrelemiLover) January 26, 2021

“Io mi vivo queste due settimane bene e poi l’8…”, dichiara Tommaso, svelando anche quella che potrebbe essere la data di un possibile abbandono. Insomma, una conversazione che ha preoccupato i fan dei due gieffini, tra i concorrenti più amati e sostenuti dal pubblico. Si è trattato di un semplice sfogo post puntata o i due concorrenti sono davvero decisi? Non ci resta che attendere le prossime news, direttamente dalla casa più spiata della tv!