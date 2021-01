Maria Teresa Ruta poco fa è stata vittima di un’altra crisi nella Casa del GF VIP: la concorrente si è sfogata con Stefania, ecco cosa è successo.

I riflettori continuano ad essere puntati sulla Casa del Grande Fratello VIP. Il reality più amato dagli italiani sta per concludersi: l’edizione di quest’anno durerà più del solito! Proprio nella puntata di ieri, 25 gennaio, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti ed ai telespettatori che il programma terminerà il 1 marzo! Nonostante si tratti di un avventura davvero incredibile, per alcuni concorrenti risulta difficile restare sempre sereni. Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione è senza dubbio Maria Teresa Ruta: la giornalista nelle ultime settimane sta avendo degli sfoghi particolari, dei momenti di crisi. E’ successo anche pochi minuti fa: vi spieghiamo esattamente cosa è accaduto.

GF VIP, altra crisi per Maria Teresa Ruta: la concorrente si sfoga in lacrime

Maria Teresa Ruta poco fa, nella Casa del GF VIP, ha avuto uno sfogo. Tra le lacrime ha iniziato a confessarsi: la concorrente del reality teme che il suo compagno Roberto possa avere bisogno di lei. “Adesso il mio posto sarebbe vicino Roberto. Ora dovrei uscire per la persona che amo, ora per quanto mi dia forza, è presa di panico. Dovrei essere lì al suo fianco. Ora è solo, mi aspetta dietro una porta”. La Ruta piangendo si è confidata con Stefania che ha provato a rassicurarla, spiegandole che se c’è qualche problema lo avrebbe saputo. “Pensa a stare bene” le ha consigliato la Orlando.

Anche Stefania ha avuto una crisi negli ultimi giorni: al termine della scorsa puntata la concorrente è stata quasi sul punto di abbandonare il gioco. Per fortuna sono stati i suoi coinquilini a frenarla, a farla ragionare. Così fu per Maria Teresa: un giorno ha avuto una vera crisi, sfogata con urla e lacrime. Non sono giorni facili per i concorrenti: sono ormai da più di 4 mesi in Casa insieme, i loro umori non sono più sempre positivi come all’inizio del programma.