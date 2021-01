Lo riconoscete? E’ lo storico ed amatissimo inviato di Striscia la Notizia, in uno scatto di qualche anno fa, pubblicato sul suo profilo social.

Sappiamo, sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere immagini sui social di quando erano giovani, o semplicemente dei teneri bambini. Ovviamente si tratta di una pratica che, in verità, facciamo un po’ tutti, prendere l’album dei ricordi e pubblicare sui nostri profili scatti indimenticabili. Nella foto che vi abbiamo appena mostrato, appare uno degli inviati più amati ed apprezzati dello storico Tg Satirico, ovvero Striscia la notizia. Guardate bene, lo sguardo è proprio lo stesso, e i lineamenti non sono affatto mutati. E allora, ci chiediamo, avete capito di chi si tratta?

In questo scatto è fotografato uno storico Inviato di Striscia La Notizia: stenterete a crederci

Una foto ricordo di un tempo passato, ma non troppo. Sicuramente lo scatto risale a qualche anno fa, in cui lo storico inviato di Striscia La Notizia si mostra con un look completamente diverso. Infatti, come potete ben osservare, ha lunghi capelli che scendono. Il post è stato pubblicato sul suo profilo social accompagnato da una ironica didascalia: “Quando dicono che crescendo si diventa più belli“, affiancata da una grossa risata. Guardate bene, avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, proprio di lui, dell’amatissimo Max Laudadio: conduttore televisivo, conduttore radiofonico e attore teatrale, è noto particolarmente per essere un inviato della seguitissima trasmissione Striscia la notizia.

Max è entrato a far parte della grande famiglia di canale 5 nel 2003, ma in precedenza aveva già vestito i panni di inviato nel programma Le iene, lo ricordate? Oggi, Laudadio è amatissimo, sempre pronto a concentrare l’attenzione degli italiani, che seguono i suoi servizi, avvincenti e travolgenti. Come vi abbiamo rivelato, nella foto mostrata in alto, è proprio lui, ma si tratta di uno scatto di qualche anno fa. Precisamente, non conosciamo la data esatta, ma possiamo affermare che l’inviato di Striscia non è affatto mutato, a parte alcuni particolari. Il post pubblicato ha riscosso grande apprezzamento ed ilarità, soprattutto per la frase che Max ha riportato in didascalia, e i suoi follower non si sono di certo tirati indietro a scrivere in basso un piacevole commento.