Nonostante la sua giovane età, Jenny De Nucci ha vinto tanti premi: è una giovane molto in gamba, ecco il retroscena di cui pochi sono a conoscenza.

Jenny Claudia De Nucci, ospite di Stasera Tutto è Possibile nella puntata in onda il 26 gennaio 2021, è un famoso personaggio televisivo. Ha debuttato nel mondo della tv partecipando alla prima edizione de ‘Il Collegio’, il reality show targato Rai. Jenny col tempo è diventata un’affermata influencer ed un’attrice: ha recitato in fiction famose come Un passo dal Cielo e nel 2019 in Don Matteo. Ha prestato il suo volto a diverse pubblicità ed ha pubblicato anche un libro, ‘Girls. Siamo tutte regine’. La De Nucci oggi è molto seguita ed apprezzata: ma conoscete la sua età? E’ una classe 2000! A maggio 2021 compirà 21 anni! Nonostante la sua giovanissima età, ha ottenuto già diversi premi! Non tutti sono a conoscenza di questo particolare.

Jenny De Nucci: spunta un retroscena incredibile nonostante la sua giovane età

Jenny De Nucci, attrice ed influencer classe 2000, dall’inizio del successo ad oggi ha ottenuto già diversi premi! E’ stata premiata per il suo ‘debutto brillante’ nel mondo dello spettacolo: al Festival del Cinema di Salerno la giovane ha ricevuto proprio il premio intitolato ‘Brillante debutto nel mondo dello spettacolo’. Ha vinto anche un premio per la ‘Costanza e impegno nel mestiere’ al Premio Internazionale Basilicata Giornate del Cinema Lucano. Non è finita! Jenny è stata premiata al Giffoni Film Festival con il titolo di ‘Explosive Talent Award’. Mica male? Il debutto nel mondo dello spettacolo, per la giovanissima 20enne, è stato davvero brillante!

Jenny De Nucci è nata a Garbagnate Milanese ed è cresciuta in Provincia di Monza e della Brianza. Sapete che prima di intraprendere la carriera televisiva, ha seguito diversi corsi di canto e di danza? Si legge sul web che ha frequentato il Centro Studio Danza L’etoile di Varedo e dopo ha partecipato ad un workshop di recitazione all’Associazione Culturale Mondo Artistico Roma.