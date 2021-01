Il debutto di Jonathan Kashanian sul piccolo schermo è avvenuto con il GF, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Il retroscena.

Correva esattamente il 2004 quando Jonathan Kashanian, per la prima volta in assoluto, prendeva parte alla quinta edizione del Grande Fratello. E ne usciva, addirittura, vincitore. Da quel preciso momento, la scalata al successo del simpaticissimo israeliano è stata davvero incredibile. Sono passati, infatti, esattamente diciassette anni dalla sua vittoria al GF, eppure, ancora adesso, il giovane Kashanian decanta di un clamore davvero assurdo. Protagonista indiscusso di numerose trasmissioni televisivi, Jonathan è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati in assoluto. Ecco, ma cosa faceva prima del successo? Attualmente, lo sappiamo benissimo, l’ex vincitore del GF è una presenza fissa del programma ‘Detto Fatto’ con Bianca Guaccero. Eppure, vi siete mai chiesti che lavoro abbia fatto prima di approdare nel mondo della televisione? Se siete curiosi anche voi di saperlo, vi assicuriamo, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Jonathan Kashanian prima del successo, che lavoro faceva? Non tutti lo sanno

È da quando ha fatto la sua prima apparizione televisiva che Jonathan Kashanian ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Sarà per la sua immensa simpatia, per la sua spudorata professionalità o per la sua incredibile schiattezza, fatto sta che l’ex vincitore del Grande Fratello decanta di un clamore davvero assurdo. Ecco, ma vi siete mai chiesto che lavoro facesse prima del successo? Dopo la sua vittoria al famoso reality di Canale 5, lo sappiamo benissimo, Jonathan si è occupato davvero di tutto. E, soprattutto, è stata una presenza fissa in diverse trasmissioni televisive. A partire, quindi, da Verissimo. Fino a Detto Fatto. Ebbene, ma prima del successo, cosa faceva? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Jonathan Kashanian abbia intrapreso una strada completamente diversa da quella percorsa adesso. In particolare, sembrerebbe che il simpaticissimo, una volta trasferitosi a Milano dall’Israele, per sostentarsi abbia iniziato ad impartire lezioni private. E ad intraprendere la carriera da calligrafo. Dagli anni 2000, poi, inizia ad occuparsi di moda.

Conoscevate questo ‘retroscena’?