L’Isola dei famosi, clamorosa indiscrezione: nel cast della prossima edizione potrebbe esserci anche un’amatissima conduttrice.

Niente paura per gli amanti dei reality show. Se il GF Vip si sta avviando verso le battute finali ( manca però ancora più di un mese!), un nuovo amatissimo reality sta per iniziare. Lunedì 1 marzo andrà in onda l’ultima puntata del GF Vip e solo pochi giorni dopo infatti partirà la nuova edizione de L’Isola del famosi. Un’edizione attesissima, a lungo in bilico per via dell’emergenza sanitaria presente in tutto il mondo. Fortunatamente, però, tutto è andato per il meglio e il reality sarà ambientato in Honduras, come per gli scorsi anni. A condurre sarà Ilary Blasi, che al suo fianco però non avrà Alvin. Il nome degli opinionisti di questa edizione non è stato ancora reso noto, così come quello dei concorrenti ufficiali. Un’indiscrezione lanciata qualche ora fa da TV Blog però ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Il motivo? Pare che sull’isola sia per approdare una delle conduttrici più famose ed amate della nostra tv. Ecco di chi si tratta.

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, L’Isola dei famosi 2021 andrà in onda a partire dall’8 marzo. Un’edizione super attesa: come sempre, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi naufraghi, che si metteranno in gioco sull’isola dell’Honduras. Ebbene, secondo Blogo, il vero colpaccio della nuova Isola è rappresentato da lei, Elisa Isoardi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco sarebbe pronta a sbarcare come naufraga nel reality più complicato della nostra tv. Un’indiscrezione che spiazza tutti, anche perché, se fosse confermata, segnerebbe la prima volta in assoluto della Isoardi a Mediaset e arriverebbe dopo il rifiuto di partecipare a Il cantante mascherato, lo show di Rai Uno di Milly Carlucci.

Non ci resta che attendere conferme o smentite. Nel caso la notizia fosse confermata, sareste felice di vedere la bellissima Elisa nelle inediti vesti di naufaghi?