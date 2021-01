Max Giusti è uno dei conduttori televisivi più amati, ma voi avete mai visto sua moglie? Vi assicuriamo: è davvero bellissima.

Non ha assolutamente bisogno dei classici ‘biglietti da visita’, Max Giusti. Classe ’68, il simpaticissimo romano ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel lontano dal 2001. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Conduttore, comico, attore, cabarettista e molto altro ancora, il simpaticissimo Max decanta di una carriera davvero incredibile. E, soprattutto, di un successo più che impressionante. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? In un nostro articolo, lo sappiamo benissimo, vi abbiamo raccontato di un momento davvero drammatico vissuto. E che, senza alcun dubbio, gli ha letteralmente stravolto la vita. Ma della sua vita privata, invece, cosa sappiamo? Max Giusti è sposato? Ha dei figli? Ovviamente, si! Il simpaticissimo romano non è soltanto sposato, ma è anche padre di due splendidi bambini, nati rispettivamente nel 2010 e 2012. Ebbene, la domanda adesso sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente su sua moglie? In particolare, voi avete mai visto la bellissima donna che ha rubato il cuore di Max Giusti? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Avete mai visto la moglie di Max Giusti? Le foto social, è bellissima

Con la sua simpatia e frizzante esuberanza, Max Giusti, lo sappiamo benissimo, è uno dei conduttori televisivi più amati e seguiti. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Dal punto di vista professionale, lo sappiamo benissimo, il simpaticissimo romano decanta di un successo davvero clamoroso. E, soprattutto, di una carriera incredibile. Ma, invece, della sua vita privata cosa sappiamo esattamente? Ad esempio, vedendolo sul piccolo schermo, vi siete mai chiesti se Max Giusti abbia una moglie? Beh, se lo avete fatto, ci pensiamo noi a sciogliervi tutti i dubbi. Come dicevamo precedentemente, Max Giusti è felicemente sposato dal 2009. E, sia nel 2010 che nel 2010, è diventato padre del piccolo Matteo e della splendida Caterina. La domanda che, però, adesso vi facciamo è un’altra: avete mai visto sua moglie? No? Ebbene, ci pensiamo a noi a mostrarvela. I due, da quanto si legge sul web, stanno insieme da poco più di quindici anni. E, da quanto si apprende, sembrerebbe che i due si siano incontrati dopo un po’ di tempo dalla fine della sua relazione con Selvaggia Lucarelli. Da quel momento, quindi, Max Giusti ed Benedetta Bellini, questo è il nome di sua moglie, si sono incontrati, conosciuti ed innamorati. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Purtroppo, Benedetta non ha nemmeno canali social. Quindi, sappiamo davvero poco e niente. L’unica cosa che, però, possiamo dirvi che i due sono più innamorati e felici che mai.

Sono davvero bellissimi, vero?