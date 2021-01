Una bellezza incredibile quella di Serena Autieri, mista al suo immenso talento: così non l’avete mai vista, il look del passato che ammalia i fan

Serena Autieri è un’interprete talentuosa, un’attrice davvero eccezionale che vanta anche una voce straordinaria: il look del passato ammalia i fan, così non l’avete mai vista! Nata a Napoli nel 1976, l’arte la accompagna fin da bambina: studia infatti sia danza che canto che recitazi0one. Il suo esordio sul piccolo schermo arriva con “Un posto al sole”, amatissima e storica soap opera italiana. Il suo immenso talento le apre le porte della televisione e del cinema e la sua carriera prosegue costellata di grandi e incredibili successi. Felicemente sposata dal 2010, è mamma di una bambina meravigliosa nata nel 2013. Tramite il suo profilo Instagram, l’attrice ha pubblicato, diverso tempo fa, uno scatto che la ritrae con un look davvero sorprendente: tutti i dettagli.

Serena Autieri, il look sorprendente ammalia i fan

Uno scatto di alcuni anni fa che lascia davvero senza parole. Serena Autieri è dotata di una bellezza angelica: un viso dolcissimo, occhi chiari e capelli biondi. Il suo sorriso radioso sembra illuminare sempre la scena. Tramite il suo profilo Instagram, seguito da quasi cinquecentomila follower, la bellissima attrice ha condiviso, alcuni anni fa, uno scatto davvero eccezionale. Nell’immagine, Serena Autieri sfoggia una chioma scura con tanto di frangetta che le dona davvero moltissimo. Per i fan, abituati a vederla bionda, è stato sicuramente una sorpresa. Ovviamente, la celebre interprete è stata sommersa di complimenti poiché, anche con un look tanto diverso, il suo fascino e la sua eleganza sono eccezionali. Siete curiosi di vedere lo scatto di cui stiamo parlando? Ecco di seguito per voi!

Un look completamente diverso che dona moltissimo alla talentuosa attrice. E voi, cosa ne pensate? Preferite Serena Autieri con i capelli biondi o in questa versione di qualche tempo fa?