Stefania Pezzopane ha manifestato sul suo profilo instagram il dolore per la perdita di suo fratello: “Mi trascino un rammarico doloroso”, ha scritto sui social.

Un doloroso post è apparso da qualche ora sul profilo instagram di Stefania Pezzopane, l’apprezzatissima politica italiana. La donna ha voluto lasciare un messaggio importante, nel giorno del suo compleanno, al suo amato fratello, scomparso nel 2017,. Stefania è molto seguita sui social, e così il post pubblicato ha subito scosso i suoi tantissimi follower, che hanno lasciato un dolce commento in basso all’immagine, con parole di appoggio. “Mi trascino un rammarico doloroso”, ha riportato la Pezzopane in didascalia, raccontando i sentimenti provati.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui

Stefania Pezzopane e il dolore per la perdita di suo fratello: “Mi trascino un rammarico doloroso”

Stefania Pezzopane è una politica italiana molto apprezzata, ha sempre rivelato l’amore e la passione per il suo lavoro, dandosi fortemente da fare. E’ decisamente molto amata, tanto da essere seguitissima sui social. Il suo profilo instagram conta oltre i 100 mila follower. Proprio qui, soltanto da qualche ora, la Pezzopane ha pubblicato un post in cui ha manifestato il dolore per la perdita del suo amato fratello Fabrizio, avvenuta nel 2017: “Penso a Fabrizio. Quando penso a mio fratello, mi assale un dolore intimo, ancestrale. Oggi era il suo compleanno, e io mi trascino un rammarico doloroso. Averlo perso con così tanta sofferenza, e così presto, mi dà un senso di incompletezza, non aveva fatto tante cose… Fabrizio è andato via a settembre 2017, e da allora, il suo compleanno rimane per me il giorno del piccolo regalo…”, ha scritto in didascalia Stefania.

Un dolore che non conosce parole per essere espresso, così forte che rimane attaccato all’anima senza andar via. La Pezzopane ha così voluto ricordare nel giorno del compleanno, il suo caro Fratello venuto a mancare troppo presto, quando ancora doveva fare insieme alla donna tutte le cose che fanno i fratelli insieme, ridere e vivere. Questo un momento di forte malessere per lei, che non è riuscita a non riportare il suo dolore sul bianco di una pagina macchiata dall’inaccettabile scomparsa.