In una sua intervista, Stefano De Martino si è lasciato andare ad una vera e propria confessione inedita: il retroscena inaspettato.

È da quando ha preso parte ad Amici che Stefano De Martino ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Dapprima come ballerino professionista e colonna portante del daytime del medesimo programma che l’ha lanciato, il giovanissimo napoletano, in un vero e proprio batter baleno, si è fatto conoscere ed apprezzate. Tanto da diventare uno dei conduttori più amati ed apprezzati. Attualmente, al timone della sua seconda edizione di ‘Stasera tutto è possibile’, l’ex marito di Belen Rodriguez ha condotto anche diversi programmi di successo. A partire, quindi, da Made in Sud. Fino al Festival di Castrocaro. Insomma, giovanissimo, ma con un curriculum lavorativo davvero incredibile. Ovviamente, però, non dimentichiamoci che il bel De Martino è entrato nel cuore di tutti gli italiani mostrando il suo forte talento nella danza. Ecco, ma sapete che proprio in merito a questo, in una sua intervista a Domenica In, Stefano si è lasciato andare ad una vera e propria confessione inedita. ‘È stata una tragedia’, ha detto il ballerino napoletano alla padrona di casa. Ecco, ma a che cosa si riferiva esattamente?

Stefano De Martino, confessione inedita: spunta il retroscena del passato

Era esattamente l’anno 2009 quando Stefano De Martino, per la prima volta in assoluto, riusciva ad entrare nella scuola di Amici. Diventandone, come senz’altro ricorderete, un vero e proprio protagonista indiscusso. Con la passione per la danza sin da piccolo, e un video social condiviso sul suo canale social ufficiale ce ne da la conferma, vi siete mai chiesti come il giovanissimo napoletano abbia detto ai suoi genitori di avere questa passione? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Domenica In’, datata 2018, il bel Stefano De Martino si è ampiamente svelato alla padrona di casa. E si è anche lasciato andare, come dicevamo precedentemente, a questa vera e propria confessione inedita. Ecco, come avranno preso i suoi genitori la decisione del ballerino di dedicarsi alla danza? Beh, stando a quanto si apprende dal suo racconto a Mara Venier, sembrerebbe che, in particolare suo padre, non l’abbia molto presa bene. ‘È stata una tragedia greca’, ha detto Stefano. Ecco, ma perché? Beh, la motivazione è molto semplice. Per chi non lo sapesse, il padre di De Martino è stato un grande ballerino di danza classica. E, quindi, chi meglio di lui poteva sapere degli enormi sacrifici che un ballerino compie giorno dopo giorno? Nessuno! Ed è proprio per questo motivo che, in qualche modo, ha voluto preservare suo figlio. ‘Me l’ha impedito in tutti modi’, ha continuato a dire.

‘Lui ha cercato in fila tutti gli aspetti negativi di questo mestiere. Poi quando mi ha visto determinato, mi ha fatto l’in bocca al lupo’, ha concluso Stefano De Martino. Un retroscena inedito, quindi. E che, soprattutto, ci fa sorgere un’unica osservazione: fortuna che abbia cambiato idea.