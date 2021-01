Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: c’entra la scelta di Davide Donadei, il tronista di questa edizione.

Uomini e Donne, si sa, è uno dei programmi più amati della nostra tv. E, soprattutto nelle ultime settimane, l’attenzione sulla trasmissione è davvero tanta. Il motivo? È tempo di scelte per i tronisti del Trono Classico! Nello specifico Davide Donadei e Sophie Codegoni, giunti quasi al termine del loro percorso all’interno dello studio di Canale 5. Per entrambi, però, i dubbi sono ancora tanti: l’interesse per i loro corteggiatori/corteggiatrici è tanto e la scelta sembrava allontanarsi sempre più. Ma ecco che arriva un clamoroso colpo di scena. Tenetevi forte, perché la scelta di Davide arriverà molto ma molto presto! Quando con precisione? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: arriva la tanto attesa data della scelta di Davide

Chiara o Beatrice, chi riuscirà a conquistare definitivamente il cuore del bel Davide Donadei? Non è facile rispondere a questa domanda. Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, infatti, il tronista ha dimostrato di tenere molto ad entrambe le sue corteggiatrici. Di puntata in puntata, la preferenza di Davide sembrava cadere su una di loro, ma, dopo qualche giorno, la situazione si ribaltava completamente. Adesso, però, sembra proprio che l’attesa sia finita! Questa sera, infatti, si è tenuta una nuova registrazione della trasmissione, durante la quale Davide ha annunciato che nella registrazione di domani, mercoledì 27 gennaio, farà finalmente la sua scelta! Un annuncio inaspettato, quello del tronista, che è finalmente giunto ad una conclusione. A riportare le anticipazioni è Il Vicolo delle News, che parla di una Beatrice in lacrime dopo l’annuncio: nella registrazione di oggi, infatti, è stata mostrata l’esterna di Davide con Chiara, durata un intero giorno. Beatrice pensa quindi che la scelta non potrebbe ricadere su di lei: sarà davvero così?

Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo. Come sempre, infatti, le anticipazioni delle registrazione di domani trapeleranno sul web in pochi minuti, nonostante le puntate registrate oggi e domani andranno in onda nei prossimi giorni. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire la verità: e voi, chi preferite con Davide tra le due corteggiatrici Chiara e Beatrice?