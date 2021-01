Soltanto adesso, Antonella Elia ha confessato di avere avuto un tumore nel 2016: la confessione inaspettata, cos’è successo esattamente.

È una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia. Reduce dal successo di Temptation Island e della quarta edizione del medesimo reality in cui adesso è opinionista insieme a Pupo, l’ex volto noto di Non è la Rai, in quest’ultimo anno, ha aumentato ancora di più il suo consenso e la sua popolarità. Sempre pronta ad esprimere senza peli sulla lingua la sua opinione, la simpaticissima Elia sta dimostrando, ancora una volta, di essere dotata di una carattere molto forte e determinato. Un carattere che, lo sappiamo benissimo, si è formato nel corso degli anni. E che, soprattutto, è stato in qualche modo ‘condizionato’ da diversi eventi traumatici accaduti nella sua vita. Quando diciamo questo, badate bene, non facciamo riferimento soltanto alla tragica scomparsa dei suoi genitori e di quelle persone che l’hanno cresciuta ed accudita, ma anche alla scoperta di avere un tumore. Si, avete letto proprio bene. ‘Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore’, sono proprio queste le parole che Antonella Elia scrive a corredo di questo ultimo post su Instagram. Una vera e propria confessione choc, da come si può chiaramente comprendere. E che, soltanto adesso, l’opinionista del GF si sente di raccontare. Ecco tutti i dettagli.

Antonella Elia ha avuto un tumore nel 2016: racconto da brividi

Una vera e propria confessione choc, quella che, qualche ora fa, Antonella Elia ha deciso di rivelare. Intervista da ‘Panorama’, l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip ha raccontato di avere avuto un tumore. E, soprattutto, di averlo scoperto nel 2016. C’è da dire che qualche cosa si era già capito. Anche perché, come ricorderete, in una delle ultime puntate del GF Vip, l’ex concorrente di Temptation island aveva lasciato intendere qualche piccola cosa, ma non era affatto scesa nei dettagli. Adesso, però, ha voluto farlo. E, soprattutto, ha voluto rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio. ‘Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore’, inizia proprio così il lunghissimo post che la Elia ha condiviso sulla sua pagina Instagram. E che, soprattutto, lascia tutti senza parole. Il racconto fatto da Antonella, vi assicuriamo, è davvero da brividi. E, soprattutto, descrive alla grande l’immenso dolore per questo drammatico episodio.

‘Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità’, ha continuato a scrivere Antonella Elia a corredo di questo post.

