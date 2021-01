I due attori diventeranno genitori per la prima volta: splendido annuncio a sorpresa della famosa coppia conosciutasi sul set.

Sembrerebbe proprio che il 2021 per la famosa coppia di attori sia iniziato davvero alla grande. Stando a quanto si apprende da questa intervista rilasciata su ‘Tv Mia’, sembrerebbe che i due famosi attori siano proprio pronti ad accogliere una nuova vita nella loro casa. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che i due attori a cui facciamo riferimento sono molto noti e conosciuti. E, soprattutto, sono stati entrambi i protagonisti indiscussi di una vecchia soap opera italiana. È proprio qui che, infatti, i due si sono conosciuti. Ed, in seguito, perdutamente innamorati. Adesso, la loro storia vive uno dei momenti più belli che una coppia possa mai vivere: è in arrivo un bebè. Ecco, ma siete curiosi di sapere chi sono esattamente i due attori che stanno per diventare genitori? Vi accontentiamo immediatamente. Ecco tutti i dettagli.

I due attori stanno per diventare genitori: bebè in arrivo

Stanno per diventare genitori, i due famosissimi attori. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio sono stati proprio i diretti interessati nel corso di una loro recentissima intervista a ‘Tv Mia’. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene, se vi dicessimo Damiano Beuer e Cecilia Castelli vi verrebbe in mente qualche cosa? Si, avete proprio ragione: stiamo parlando dei due ex protagonisti di Centovetrina, amatissima e seguitissima soap opera in onda su Canale 5 fino a cinque anni fa. Linda Collini e Jgor Barbazza, questi sono i loro nomi nella vita ‘reale’, si sono conosciuti sul set della soap opera. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Pensate, sono trascorsi ben undici anni da quando hanno deciso di essere una coppia a tutti gli effetti. Eppure, continuano ad amarsi davvero alla follia. Poi, adesso, con l’arrivo del bebè saranno proprio al settimo cielo.

Quando nascerà? Come si chiamerà? E, soprattutto, che sesso è? Purtroppo, non abbiamo alcuna informazione da darvi. A ‘Tv Mia’, infatti, i due attori hanno soltanto svelato che Linda dovrebbe partorire tra metà Febbraio, ma nulla più. Tantissimi auguri alla coppia!