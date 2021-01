Cosa succederà nella puntata di Beautiful del 27 gennaio? Oggi vedremo Ridge davvero preoccupato: scoprirà una situazione davvero pericolosa nella Casa di Moda.

La soap opera americana ha avuto un enorme successo in tutto il mondo: oggi Beautiful è una delle serie televisive più viste! Anche oggi, 27 gennaio, andrà in onda una nuova puntata e siamo sicuri che, anche questa volta, gli amanti della soap rimarranno davvero sbalorditi! I colpi di scena non mancano mai nella storia che racconta le vicende della famiglia Forrester: nella puntata di ieri, 26 gennaio, abbiamo assistito ad un bacio appassionato tra Thomas e Zoe! Oggi assisteremo ad altrettante sorprese: Ridge è particolarmente preoccupato, si troverà a fare i conti con una situazione davvero pericolosa! Ecco le anticipazioni dell’episodio che vedremo oggi in tv.

Anticipazioni Beautiful 27 gennaio: Ridge preoccupato, fa una scoperta shock

Nella puntata di Beautiful di oggi, 27 gennaio 2021, assisteremo ad un Ridge davvero preoccupato. Si troverà a fare i conti con una situazione difficile, pericolosa ed inaspettata: ciò che accadrà potrebbe causare danni alla casa di moda. Ma cosa succederà? Lo stilista, durante un’ispezione alle vasche di raccolta delle lavatrici industriali, scoprirà che qualcosa non va. I parametri della messa in sicurezza non sono stati rispettati: le vasche contengono l’acido fluoridrico, una sostanza chimica molto pericolosa, e questo scatenerà la preoccupazione di Ridge. Se un operaio dovesse cadere nelle vasche, potrebbe morire e la Casa di Moda rischierebbe la rovina. Ridge chiamerà Charlie per chiedergli aiuto: quest’ultimo si occuperà di vigilare lo svuotamento e la pulizia della vasche per metterle in sicurezza.

Dalle anticipazioni si apprende che potrebbe accadere qualcosa di davvero tragico nella soap opera: c’entrerà proprio la falla nel sistema di messa in sicurezza? Nelle prossime settimane potremmo assistere ad una tragedia che vedrà coinvolto proprio Forrester Junior.