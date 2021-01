In una sua intervista a ‘verissimo’, Claudia Pandolfi si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inedita: cos’è successo.

Attualmente è in onda con la serie televisiva ‘Made in Italy’, Claudia Pandolfi. Eppure, la simpaticissima e talentuosissima attrice romana decanta di un successo davvero clamoroso. Entrata nel mondo della recitazione perché fortemente voluta da Michele Placido nel suo film ‘Amiche del cuore’, la simpaticissima attrice ha iniziato a muovere proprio così i suoi primi passi in questo mondo. E, sebbene non aveva nessuna intenzione di fare questo come lavoro della vita, è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a conquistare davvero tutti. Tanto è vero che, ancora adesso, decanta di un successo davvero clamoroso. E, d’altra parte, ammirando con attenzione la sua carriera, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Una carriera davvero eccellente, quindi. E che lei, in un’intervista a Verissimo, ha voluto ripercorrere. Ma non solo. È proprio nello studio televisivo con Silvia Toffanin che l’attrice romana si è lasciata andare ad una confessione inedita. Di che cosa parliamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Claudia Pandolfi, confessione inedita: l’ha rivelato dopo anni

Ospite di una puntata di ‘Verissimo’ nel 2018, Claudia Pandolfi si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recente articolo, ha raccontato un episodio drammatico capitatole quando aveva soltanto sedici anni, ma si è lasciata andare anche ad una vera e propria confessione inedita. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, nulla di grave, state tranquilli. Piuttosto, l’attrice romana ha raccontato qualcosa che non aveva mai svelato prima. ‘È stato traumatico’, ha detto Claudia Pandolfi a Silvia Toffanin. Ecco, ma cosa si riferisce esattamente? Alla sua seconda gravidanza. L’attrice, infatti, è diventata mamma per la prima volta nel 2006. E per la seconda volta nel 2016. Due gravidanze, quindi, in due fasce d’età completamente differenti. Ed è per questo motivo che ha definito la scoperta della seconda gravidanza ‘traumatica’. Ecco le sue parole: ‘Mi sentivo mamma di un bambino ed ero felice così. In più, ero pronta ad innamorarmi di nuovo, ma non ero pronta ad avere un altro figlio’. Insomma, una confessione davvero inedita.

‘È stato traumatico, ma devo dire che l’amore di Marco e Gabriele (rispettivamente il suo attuale compagno e il suo primo figlio, ndr), sono stati contagiosi’, ha concluso.