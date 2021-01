In una sua intervista a ‘Verissimo’, Claudia Pandolfi ha confessato un vero e proprio retroscena inedito: l’avreste mai detto?

È una delle più grandi attrici del nostro panorama artistico, Claudia Pandolfi. Entrata nel mondo dello spettacolo a soli 17 anni, la giovanissima attrice si è facilmente fatta apprezzare e riconoscere da Michele Placido. E da lì ha dato inizio la sua incredibile carriera. Attualmente sul piccolo schermo con la serie televisiva ‘Made in Italy’, che prevede un cast davvero fenomenale, la Pandolfi decanta di un successo davvero clamoroso. Che siano film televisivi o cinematografici oppure serie televisive, la simpaticissima Claudia sa sempre come mostrare il suo talento. Ecco, ma vi siete mai chiesti cosa avrebbe fatto se non fosse diventata attrice? Attualmente, lo ripetiamo, la Pandolfi è una vera e propria stella di questo mondo. Ebbene, ma sapete che lei, da giovanissima, non aveva affatto intenzione di intraprendere questo percorso? Si, è proprio così. E a rivelarlo, molto probabilmente per la prima volta, è stata proprio la diretta interessata. Ospite di una puntata di ‘Verissimo’ del 2018, Claudia ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Claudia Pandolfi, retroscena inedito: l’ha svelato solo adesso

Classe ’74, Claudia Pandolfi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo alla sola età di 17 anni. È proprio a quest’età, infatti, che partecipa al concorso di Miss Italia, quell’anno vinto dalla bellissima Martina Colombari, e si fa ampiamente notare ed apprezzare per la sua immensa bellezza. Il primo ad averlo notato, come dicevamo precedentemente, è stato l’eccellente attore e regista Michele Placido. Che, immediatamente, si mise in contatto con lei. E la ‘arruolò’ nel film ‘Le amiche del cuore’. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, il successo della Pandolfi ha letteralmente preso il volo. Ecco, ma sapete che, soltanto adesso, è saltato fuori un retroscena davvero inedito? Si, è proprio così. E a raccontarlo, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Ospite di una puntata di ‘Verissimo’ nel 2018, la Pandolfi, oltre a raccontare dell’episodio drammatico vissuto durante un provino, ha svelato qualcosa di davvero incredibile che, soprattutto, riguarda la sua carriera. Sapete che, nella sua vita, Claudia Pandolfi non avrebbe voluto affatto diventare un’attrice? Da non credere, avete ragione. Eppure, è davvero così. A Silvia Toffanin, infatti, la romana ha svelato di avere avuto il desiderio di diventare un’insegnate di ginnastica artistica, tanto da avere anche praticato questo sport.

Insomma, un retroscena davvero inedito. E che, data la sua immensa carriera, è davvero difficile da credere. Ma voi ne eravate a conoscenza?