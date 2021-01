Chi è Michela, sorella di Federica Panicucci? Se non l’avete mai vista, ecco una foto di entrambe pubblicata su Instagram dalla conduttrice.

La vediamo ogni mattina, dal lunedì al venerdì su Canale 5 al timone di Mattino Cinque insieme al giornalista Francesco Vecchi: Federica Panicucci è una delle signore della tv italiana, ma avete mai visto sua sorella? La bellissima presentatrice originaria di Cecina, con alle spalle una lunghissima carriera televisiva e radiofonica iniziata in Rai negli anni Ottanta, è ormai uno dei pilastri Mediaset. Sempre bellissima nonostante il passare degli anni, Federica si è sempre distinta per la sua professionalità che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. Madre di due figli, Sofia e Mattia, si separa dall’ex marito Mario Fargetta nel 2015. Attualmente in coppia con l’imprenditore Marco Bacini, pare conservi un buon rapporto col padre dei suoi figli. Oltre alla sua vita sentimentale, la Panicucci è molto legata anche alla sua famiglia d’origine. Proprio pochi anni fa la conduttrice ha perso il padre, purtroppo, ed a lui dedicò un commovente post su Instagram. Riguardo ai suoi affetti, sapevate che Federica ha una sorella? Ecco cosa sappiamo di lei.

Federica Panicucci, ecco sua sorella: chi è Michela

Della sua famiglia d’origine non si sa moltissimo, ma Federica, attivissima sui social, ha pubblicato qualche scatto col padre o con sua sorella. Proprio quest’ultima appare nella foto che vi mostriamo qui postata dalla conduttrice sul proprio profilo Instagram. Sappiamo che il suo nome è Michela e tra le due c’è una certa somiglianza, anche se i colori di Federica sono più chiari. In un’altra foto di quando erano bambine, sono ritratte durante una vacanza al campeggio. Riguardo al loro rapporto, la bionda conduttrice ha raccontato: “Io e mia sorella andavamo con i miei genitori nei villaggi Valtur. La cosa bella era che avevamo una stanza tutta nostra per cui, quando i miei andavano a dormire, noi due uscivamo nel villaggio per andare in discoteca o in pizzeria. Era l’occasione per sentirsi più grandi. Erano tre settimane di grande divertimento dove conoscevamo un sacco di gente”.

Complimenti alle due magnifiche sorelle!