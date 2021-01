Federica Pellegrini è oggi famosissima, ma avete mai visto suo fratello Alessandro? Spunta la foto su instagram, insieme sono davvero bellissimi!

Come sappiamo, questa sera, mercoledì 27 gennaio, Federica Pellegrini è presente insieme a Frank Matano, Joe Bastianich, e Mara Maionchi, in veste di giudice, nel programma Italia S’Got Talent. Una prima puntata molto attesa, dato che già da diverso tempo, si vociferava dell’inizio del talent show. Federica Pellegrini, è noto, è una nuotatrice italiana specializzata nello stile libero, ed in questa specialità è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Bellissima e seguitissima, sui social conta un profilo di ben oltre un milione di follower. Qui ama condividere diversi scatti della sua vita privata e professionale. Proprio sul suo instagram, andando indietro, è spuntata una foto che ha destato grande attenzione, dato che si è mostrata in compagnia di suo fratello Alessandro: l’avete mai visto?

Federica Pellegrini, spunta la foto con suo fratello Alessandro: l’avete mai visto?

Atleta dal talento eccezionale, Federica Pellegrini non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera è pienissima: a soli sedici anni ha conquistato la medaglia d’argento nei 200m stile libero, divenendo, all’epoca, esattamente nel 2004, la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Il suo percorso è proseguito toccando altri numerosi successi. Oggi, Federica è amatissima e seguitissima, sui social è avvezza a condividere immagini che la rappresentano sia nel privato sia professionalmente. Infatti, soltanto poco tempo fa, ha mostrato con un post in cui ha pubblicato una foto con dei segni, quanto è duro anche solo indossare un costume da gara. Proprio sul suo profilo instagram, andando indietro, è spuntata una foto insieme al suo amato fratello Alessandro: l’avete mai visto? Come potete osservare in basso, insieme sono davvero bellissimi e dolcissimi, in uno scatto di famiglia. “Ritratto di famiglia riuscito bene…dilaga il caos in casa mia”, ha riportato in didascalia la Pellegrini.

Un’immagine che mostra quanto affiatamento è presente tra Federica e suo fratello, il tutto abbracciato dai due tenerissimi cagnolini. Beh, Alessandro per alcuni tratti è molto simile all’atleta, occhi grandi e stesso sguardo, non trovate? Insieme formano un quadro bellissimo!