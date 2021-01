Sapete chi è la fidanzata di Frank Matano? E’ una regista, si chiama Ylenia…vi sveliamo tutte le curiosità su lei!

Frank Matano è uno dei personaggi televisivi più amati oggi. Il noto giudice di Italia’s Got Talent è diventato famoso grazie ai suoi scherzi telefonici: col tempo ha saputo conquistare il successo grazie alla sua simpatia ed alla sua risata contagiosa. Torna anche nell’edizione 2021 in qualità di giudice del talent show in onda su Tv8. Siamo qui però per raccontarvi qualche dettaglio sulla sua vita privata. Il classe ’89 ha trovato l’amore e sui social ha spesso pubblicato immagini insieme alla sua dolce metà. Lei chiama Ylenia ed è una bellissima donna dai capelli biondi. Siete curiosi di scoprire qualche curiosità su lei? Vi sveliamo tutto!

Frank Matano, chi è la sua fidanzata: si chiama Ylenia ed è una regista

Ylenia Azzurretti è la fidanzata di Frank Matano: attraverso i canali social del famoso personaggio televisivo abbiamo scoperto che è lei la dolce metà del giudice di Italia’s Got Talent. Eccoli insieme, mano nella mano, a Natale:

Ylenia è nata nel 1989 a Caserta: attraverso il portale Cinemaitaliano scopriamo che è cresciuta scrivendo piccoli racconti. Aveva solo 15 anni quando iniziò a scrivere. Ha studiato alla facoltà di Lettere Moderne della Federico II di Napoli e durante il suo percorso di studi si è avvicinata al mondo del cinema come aiuto regia e collaborazioni a sceneggiature. Ylenia ha il profilo social privato ma dalla sua didascalia leggiamo che è una regista di documentari. Ha realizzato il suo primo cortometraggio, ‘Cristian Diorio’, ed ha vinto grazie a questo un premio speciale. Il suo cortometraggio ha conquistato tutti: la Azzurretti ha ricevuto il premio per il miglior cortometraggio italiano al Festival ‘A corto di donne’.