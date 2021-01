GF Vip, proprio qualche istante fa, è stata svelata una clamorosa anticipazione della puntata del 29 Gennaio: il confronto tanto atteso.

Tenetevi forti carissimi telespettatori del Grande Fratello Vip: è in arrivo una nuova puntata davvero imperdibile. Come svelato da questa clamorosa anticipazione, condivisa qualche istante fa sul canale Twitter ufficiale del programma, nel corso dell’appuntamento di Venerdì 29 Gennaio, ci sarà un confronto tanto atteso. Ebbene si, avete letto proprio bene. Siamo quasi giunti alla fine di questa incredibile edizione del GF Vip, eppure sembrerebbe che le emozioni non stenteranno affatto a frenarsi. Perché? Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che il protagonista indiscusso di questo momento sarà ancora una volta lui. Facciamo riferimento proprio ad Andrea Zenga. Si, avete letto proprio bene. Ancora una volta, l’ex concorrente di Temptation island sarà il protagonista indiscusso della prossima puntata del GF Vip. Ma bando alle ciance, di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, in arrivo un confronto tanto atteso: clamorosa anticipazione

Credevate che con l’avanzare dell’ultima puntata il GF Vip non ci avrebbe più regalato colpi di scena? Vi sbagliavate di grosso! Proprio come annunciato qualche istante fa, sembrerebbe che, nel corso della prossima puntata, sarà in arrivo un confronto tanto atteso. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Da quanto si apprende da questo ultimo messaggio condiviso su Twitter, sembrerebbe che, proprio Venerdì 29 Gennaio, entrerà nella casa più spiata d’Italia, il grandissimo Walter Zenga. Si, avete letto proprio bene. Il simpaticissimo ed affascinante Andrea, quindi, avrà modo di poter rivedere suo padre. E, soprattutto, di poter chiarire finalmente con lui. Ricordiamo, infatti, che, nelle ultime settimane, il giovane Zenga aveva raccontato ad Alfonso Signorini di non avere più rapporti con suo padre e, soprattutto, di non sentirlo da diversi anni. Insomma, una vera e propria clamorosa anticipazione, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, fa letteralmente presagire che l’appuntamento del 30 Gennaio, come al solito, sarà imperdibile.

Voi lo seguirete? Noi non vediamo l’ora!