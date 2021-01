Avete mai visto Joe Bastianich da giovane? Spunta un retroscena inedito

Joe Bastianich ha mostrato un suo scatto da giovane: nessuno l’aveva mai visto, correva l’anno 1990! C’è un retroscena inedito: l’ha appena rivelato nella didascalia del post.

Joe Bastianich a partire dal 27 gennaio 2021 sarà di nuovo seduto su una delle sedie dei giudici di Italia’s Got Talent! Il famosissimo personaggio televisivo, imprenditore e cantante è nato nel ’68 a New York da genitori italiani esuli istriani. Joe è molto noto alla televisione italiana soprattutto per esser stato per bene 8 stagioni consecutive nel programma MasterChef Italia. E’ sposato con Deanna e dalla loro unione sono nati Olivia, Miles e Ethan. Nel 1990 Bastianich beveva vino, in una cantina siciliana: ha mostrato ai suoi fan una fotografia del passato che ha lasciato tutti senza parole! Date un’occhiata al post.

Joe Bastianich, lo scatto da giovane sui social: spunta un retroscena inedito

Joe Bastianich, molto attivo sui suoi canali social, ha mostrato su Instagram una fotografia del passato. Correva l’anno 1990 e si trovava a Marsala in Sicilia quando è stata scattata questa fotografia. Si godeva un buon vino in una cantina siciliana. Il retroscena sulla sua vita non lo conosceva nessuno: Joe è un amante del vino! “Marsala, Sicilia 1990 circa. Il vino è sempre stato nella mia anima” ha scritto come didascalia al post il famoso personaggio televisivo. Date un’occhiata qui:

Amante di buon vino, lo è altrettanto per il cibo: già da piccolo iniziò la carriera nel mondo della ristorazione. Nel ’93 insieme ai genitori aprì il suo primo ristorante, Becco a Manhattan: ebbe un successo immediato che permise subito alla famiglia di aprire nuovi ristoranti. Il ristorante è apparso anche in famosissimi telefilm come Beverly Hills 90210 e Friends! Oggi è un personaggio affermato nel mondo della ristorazione della tv: ha ricevuto il ‘Premio America’ nel 2018, è inoltre stato riconosciuto come “Outstanding Wine and Spritz Professional” dalla James Beard Foundation.