La vedremo stasera nella prima puntata del nuovo reality di Rai 2 ‘La Caserma’: Alice Paniccia sarà una dei protagonisti, scopriamo chi è.

Partirà stasera su Rai 2 ‘La Caserma’, un nuovo reality che vede protagonisti 21 giovani tra i 18 e i 22 anni: per 6 settimane saranno reclusi in una caserma in montagna a Levico, in provincia di Trento, sopportando alcune privazioni e seguendo regole ferree, tipiche della vita militare. Nessuna distrazione offerta dalla tecnologia: via i social, via i cellulari. Il cast sarà composto da quindici ragazzi e sei ragazze che, per una questione anagrafica, non hanno memoria di un mondo senza internet. Orari rigidi per andare a letto così come per alzarsi al mattino, pesanti addestramenti in una location tra i boschi. Un’occasione per mettersi alla prova e crescere, superando i propri limiti. Nel cast di questa prima stagione troviamo Alice Paniccia, conosciamola meglio.

Chi è Alice Paniccia, tra le reclute de La Caserma

Ventitré anni, romana, Alice Paniccia è un’insegnante di yoga e danza, passione che ha coltivato fin da piccola e che oggi per lei è diventata un lavoro vero e proprio. Anche se attualmente Alice è felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Marco, incontrato durante la scorsa estate, in passato c’è stata una storia che l’ha particolarmente segnata con un militare. Questo è uno dei motivi per cui ha voluto partecipare a La Caserma, per cancellare il ricordo di quell’esperienza. Avendo un carattere molto forte, sarà interessante vedere come riuscirà ad adattarsi alle regole da seguire all’interno del reality, altro elemento che l’ha spinta a voler lanciarsi in quest’avventura. Alice Paniccia è seguitissima sui social: il suo profilo Instagram, @panniuela, conta ben 11mila follower e vi si possono trovare molte immagini che la immortalano mentre è alle prese con la sua passione, cioè la danza. Grande successo per lei anche su Tik Tok, dove la si può trovare sempre con lo stesso nickname.

Cosa aspettate a seguirla anche voi? Facciamo il nostro in bocca al lupo ad Alice Paniccia per la sua nuova avventura su Rai 2.