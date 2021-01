Vi sveliamo qualche dettaglio sul marito di Lodovica Comello, Thomas Goldschmidt: ecco tutte le curiosità sulla coppia e sull’uomo che ha conquistato la conduttrice.

Lodovica Comello torna al timone di Italia’s Got Talent: a partire dal 27 gennaio su TV 8 ritorna il talent show tanto amato dagli italiani. Riconfermati i giudici dello scorso anno: Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich assisteranno e giudicheranno performance davvero incredibili. Lodovica conduce il programma, accoglie gli artisti e regala intrattenimento e dolcezza al programma: lo scorso anno poco prima della finale ha dovuto salutare lo show per via della gravidanza, che stava giungendo quasi al termine. La Comello nel 2015 ha sposato Thomas Goldschmidt e nel marzo 2020 è nato il loro primogenito, Teo. Conoscete il marito dell’incantevole conduttrice ed attrice? Vi sveliamo qualche dettaglio su lui!

Lodovica Comello, chi è suo marito Thomas Goldschmidt: sapete che lavoro fa?

Il marito di Lodovica Comello è Thomas Goldschmidt: classe ’84, è nato in Argentina. Cosa fa nella vita? E’ un famoso produttore e grazie al suo lavoro ha conosciuto la sua dolce metà. Lodovica e Thomas si sono conosciuti nel 2013 sul set di Violetta, la serie tv con Martina Stoessel. Lo show che vedeva Lodovica nei panni di Francesca, si trasformò in uno spettacolo live con concerti che hanno portato l’intero cast a fare il giro per il mondo. Nel 2015 la coppia si è sposata in Italia, a San Daniele del Friuli! Grazie ad un’intervista rilasciata dalla conduttrice a Vanity Fair sappiamo che lui la conquistò con due biglietti per il concerto degli Aerosmith: durante una canzone si abbracciarono sotto la pioggia, poteva sembrare una scena da film.

Thomas è un uomo molto riservato, non ama stare sotto le luci dei riflettori. Sui social però si mostrano sempre insieme, innamorati più che mai.