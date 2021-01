Mara Maionchi è oggi famosissima, e ha conquistato l’amore del pubblico, ma sapete cosa faceva prima del successo?

Tra pochissimo farà il suo ritorno nel programma tanto amato Italia S’Got Talent al fianco di Frank Matano, Federica Pellegrini, e Joe Bastianich; Mara Maionchi forma insieme agli artisti appena citati un quartetto incredibile. Produttrice discografica, conduttrice radiofonica, e talent scout, come riporta la sua biografia, Mara ha decisamente alle spalle una lunga e pienissima carriera. Ma prima ancora di intraprendere il suo percorso nel mondo discografico, ha svolto diversi lavori. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più del suo passato? Ebbene, ve lo sveliamo noi!

Mara Maionchi, cosa faceva prima del successo? Non immaginereste mai

Mara Maionchi è un importante personaggio televisivo, il pubblico è ammaliato dalla sua forte personalità. La sua eloquenza conquista tutti, è schietta e prorompente, sempre pronta a sorprendere i telespettatori con una parola di troppo, che ormai è evidente, è sempre apprezzata. La sua carriera è ricca di successi, ovviamente, la Maionchi si è data fortemente da fare per arrivare dove oggi è giunta. Come abbiamo anticipato, ha svolto diversi lavori nel corso della sua vita, prima ancora di affacciarsi al mondo discografico. Sapete cosa faceva prima? Ebbene, la nostra amatissima Mara ha lavorato in varie aziende di differente tipo, ovvero in una una società di spedizioni internazionali, in un’azienda di prodotti antiparassitari per l’agricoltura, e in una ditta di sistemi antincendio. Lo sapevate?

Soltanto successivamente ha abbracciato un ambito completamente diverso, che l’ha condotta pian piano a farsi conoscere. Oggi, la sua notorietà è immensa. Mara Maionchi, come abbiamo appena riportato di sopra, questa sera farà il suo ritorno nella seguitissima trasmissione Italia S’Got Talent, per vestire i panni di giudice. E voi, siete pronti a seguire la nuova edizione del famoso talent show?