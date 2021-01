GF VIP, il marito della concorrente ha spiazzato tutti scrivendo un messaggio forte e chiaro sul suo canale social: ecco cosa è successo.

Le luci nella Casa del GF VIP continuano ad essere accese: il reality, in questa edizione, ha deciso di sorprendere tutti e allungare la sua durata. La finale andrà in onda il 1 marzo 2021: chi si aggiudicherà la vittoria in questa edizione così particolare e diversa dalle altre? Intanto i concorrenti proseguono la loro convivenza, non sempre facile: tra alcuni si sono instaurati rapporti davvero speciali. Qui però vi parliamo di Stefania Orlando, una delle protagoniste indiscusse del reality. La concorrente ultimamente è stata al centro dell’attenzione dopo aver provato ad abbandonare il gioco: stava per aprire la porta rossa prima che i suoi inquilini la fermassero per farla ragionare. Non è finita lì. Tommaso e Stefania, al termine della puntata andata in onda lunedì sera, hanno preso una decisione spiazzante: abbandoneranno il reality prima della finale? Intanto il marito della Orlando ha aggiornato i suoi profili social per lanciare un messaggio forte e chiaro: le sue parole hanno spiazzato tutti.

GF VIP, ‘Fatela uscire’: il marito della concorrente spiazza tutti, cosa ha pubblicato sui social

Nelle ultime ore Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, ha spiazzato tutti. Sui suoi canali social il musicista ha lanciato un messaggio forte e chiaro, anche ironico, non solo ai telespettatori del reality ma anche a sua moglie! Nella foto pubblicata, Simone Gianlorenzi si mostra con un cartello in mano con scritto: “Fate uscire Stefania! Devo fare l’amore”. Il tweet ha fatto sorridere tutti.

Simone ha lanciato un vero e proprio appello: riuscirà a rivedere quanto prima la sua dolce metà? Ricordiamo che la finale è in programma per il 1 marzo 2021.