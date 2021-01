Il simpaticissimo, amatissimo e talentuoso Max Giusti è protagonista di una passione ‘irresistibile’: il retroscena di cui non sapete e che vi sorprenderà

Volto amatissimo dello spettacolo italiano, Max Giusti è protagonista di una passione ‘irresistibile’: il retroscena di cui non sapete e che vi sorprenderà. Il celebre artista, originario di Roma, vanta un talento sfavillante che lo ha consacrato come grande attore, comico, conduttore, doppiatore e potremmo continuare a lungo. Uno showman a tutto tondo, possiamo affermare con cognizione di causa. Il suo esordio televisivo arriva con “Stasera mi butto” e “Ricomincio da due” e, da quel momento, la sua carriera è stata un susseguirsi di successi. La sua grande capacità attoriale lo vede cimentarsi anche in ruoli teatrali e, proprio nel corso di uno dei suoi spettacolo si è verificato, molti anni fa, un evento straordinario. C’è qualcosa, però, che probabilmente non sapete di Max Giusti: scopriamo insieme di che cosa si tratta!

Max Giusti, l’inaspettata passione: il retroscena che vi sorprenderà

Felicemente sposato e padre di due splendidi figli, il simpaticissimo e talentuoso artista ha un profilo Instagram seguito da oltre novantamila follower. Se scorrete, ammirando gli scatti che pubblica, vi accorgerete che Max Giusti ha davvero una grande passione per il motocross. Sono molte le immagini che lo ritraggono mentre si dedica al suo hobby. Tuttavia, c’è un’altra passione ‘irresistibile’ che anima il conduttore. Stiamo parlando del tennis. Max Giusti ama molto questo sport tanto da aver aperto un Tennis Club lui stesso in provincia di Roma dal nome “Play Pisana”. Qualche tempo fa, il “Play Pisana” ha ricevuto un grande riconoscimento, ovvero quello di TOP SCHOOL da parte della FIT per la grande qualità dell’operato di coloro che vi lavorano e insegnano.

Avreste mai immaginato che il celebre artista fosse uno sportivo così appassionato? Ricordiamo che, questa sera 26 Gennaio, Max Giusti sarà tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile”. Siamo certi che, come sempre, non mancherà di deliziare e divertire il pubblico!