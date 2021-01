Lo riconoscete in questa meravigliosa foto? Oggi è davvero molto famoso, e veste i panni di giudice di un importante programma.

E’ decisamente piccolissimo in questo scatto, con il suo viso tenero e lo sguardo scintillante, ma oggi, questo bambino è diventato molto famoso, e soprattutto tanto amato, in particolare per la sua schietta spontaneità. Ha sempre pronta una parola per tutti, la sua è un’eloquenza ironica e spassosa, che incanta il pubblico ogni volta. Come vi abbiamo anticipato, è il giudice di un seguitissimo programma, un talent show che proprio questa sera, mercoledì 27 gennaio, avrà inizio, con una prima puntata sicuramente scoppiettante. Vi abbiamo regalato tantissimi indizi, a questo punto ci chiediamo, avete capito di chi si tratta? E’ proprio lui!

In questa foto è piccolissimo, ma è il giudice storico di un famoso talent show

I personaggi del mondo dello spettacolo amano condividere immagini sui propri social di quando erano soltanto dei bambini, o semplicemente mostrandosi con qualche anno in meno. Un modo per rendere partecipi i follower di un momento che è stato parte della vita vissuta. Il bambino in questa foto è oggi un amatissimo comico e attore, e riveste da alcuni anni il ruolo di giudice del talent show Italia s’got talent, che proprio questa sera farà il suo ritorno con una prima imperdibile puntata. E allora, avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, stiamo parlando di Frank Matano, il simpaticissimo giudice sempre pronto a far ridere il pubblico con la sua grande personalità. Nella foto che vi abbiamo mostrato in precedenza era soltanto un bambino. Lo scatto è stato pubblicato sul suo profilo instagram, e ha destato grande attenzione.

Sappiamo che Frank è giunto al successo sul web con il suo canale Youtube, formato principalmente da video di scherzi telefonici. E chi non è mai stato rubato dalla grande spensieratezza che sprigionava dai suoi incredibili video, tutti o quasi, almeno una volta, siamo rimasti incantati a ridere per i suoi goliardici scherzi. Matano è davvero molto amato, e oggi, nel ruolo di giudice di Italia S’Got Talent conquista, ogni volta, i telespettatori.