Raffaela Giudice ed Andrea Celentano hanno preso parte a Temptation Island, ve li ricordate? Com’è cambiata la loro vita dopo il programma.

Nel corso dei mesi scorsi, lo sappiamo benissimo, è andata in onda la settima edizione di Temptation Island. Capitanata sempre dall’incredibile ed inimitabile Filippo Bisciglia, il docu reality di Canale 5 continua, anno dopo anno, a ‘macinare’ sempre più ascolti. Ed, ovviamente, consensi. In tutti questi anni, le coppie che si sono alternate sull’isola delle tentazioni sono davvero tantissime. E c’è chi, dal programma, ne è uscito più forte di prima. E chi, invece, ha preso consapevolezza dei propri sentimenti. Ed ha deciso di porre fine alla propria relazione. Tra coloro che, nonostante un percorso all’interno del villaggio non vissuto proprio alla grande, hanno deciso di uscire mano nella mano ci sono anche loro. Facciamo proprio riferimento a Raffaela Giudice ed Andrea Celentano, la giovanissima coppia napoletana che, dopo tantissimi anni di fidanzamento, ha deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Ed, ovviamente, il loro sentimento. Ecco, dalla loro partecipazione sono passati poco meno di tre anni, ma siete curiosi di sapere come sono oggi. E, soprattutto, cosa fanno? Appurato che, dal programma, sono usciti insieme, come procede adesso la loro vita?

Ricordate Raffaela ed Andrea di Temptation Island? Cosa fanno oggi

Correva l’anno 2018 quando Raffaela Giudice ed Andrea Celentano hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island. Giunti sull’isola delle tentazioni, i due hanno dato inizio a due percorsi completamente differenti. Da una parte, come ricorderete, c’era la giovanissima napoletana che avvertiva la mancanza del suo compagno. E non riusciva affatto ad aprirsi con nessuno. Dall’altra, invece, c’era lui. Che, seppure certo dei suoi sentimenti per la sia fidanzata, ha iniziato un percorso con Teresa Langella, all’epoca tentatrice. Un percorso che, ovviamente, non è andato molto giù alla bellissima Giudice. Che, nel corso del falò di confronto finale, ha cercato di capire per filo e per segno l’atteggiamento del suo compagno. Ovviamente, tutto è bene quel che finisce bene. E, nonostante durante la sua esperienza nel programma, Raffaela abbia particolarmente sofferto, è riuscita a ‘perdonare’ il suo Andrea. Ecco, da quel momento, sono passati poco meno di tre anni, ma come sono cambiati? Andrea e Raffaela sono ancora insieme? E, soprattutto, cosa fanno oggi? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo prima con ordine, però! Partiamo col dirvi che i due giovani ragazzi, attualmente, formano ancora una coppia. E, soprattutto, si amano davvero alla follia. Ce lo confermano, non a caso, i numerosi scatti condivisi sui rispettivi canali social. Per quanto riguarda la loro professione, invece, sappiamo che Andrea continua a svolgere il suo lavoro da personal trainer. Mentre lei, dopo la popolarità riscontrata durante il programma, è diventata un’affermata e nota influencer.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?