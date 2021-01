Il Festival di Sanremo 2021 si aprirà con personaggio famoso in tutto il mondo, è una super modella amata da tutti: l’ha annunciata Amadeus, ecco di chi si tratta!

Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina: Amadeus, conduttore e direttore artistico dello show, è pronto a salire sul palco per regalare musica ed intrattenimento agli italiani. Quest’anno ci sono davvero tante novità per i telespettatori: al fianco del conduttore ci saranno Elodie, Matilde De Angelis..ci saranno anche Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic in vesti di ospiti fissi! Saranno giornate davvero indimenticabili quelle di Sanremo: proprio poco fa è spuntata un’altra notizia davvero incredibile. Amadeus in un’intervista a La Stampa ha rivelato ulteriori dettagli riguardo il Festival: ad aprire lo show sarà una famosissima super modella, famosa in tutto il mondo. Vi sveliamo la novità appena resa pubblica!

Sanremo 2021, Amadeus: “Aprirà lei il Festival”, la notizia inaspettata

Sanremo 2021 sta per arrivare in televisione con uno show davvero indimenticabile. Il Festival più amato dagli italiani, quest’anno, si aprirà con un’incredibile volto televisivo, amato in tutto il mondo. Non lo avreste mai immaginato: Amadeus, in un’intervista a La Stampa, ha rivelato che ad aprire la 71esima edizione del Festival sarà Naomi Campbell!

Il conduttore del Festival ha già preparato la lista degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Ha scelto proprio lei per aprire l’edizione nuova del Festival. “Questa estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze” sono le parole di Amadeus al quotidiano. La top model co-conduttrice della prima serata, si legge su La Stampa, parlerà di razzismo e della sua amicizia con Nelson Mandela. Non sarà lei l’unica donna a salire sul palco dell’Ariston: 10 donne in totale affiancheranno Amadeus nel corso del Festival, chi per solo un giorno, chi per tutta la settimana.