La bellissima Sarah Felberbaum è una talentuosa attrice che abbiamo ammirato in moltissimi splendidi ruoli: ricordate la celebre e iconica fiction di cui è stata protagonista?

Di origine britannica, la bellissima e talentuosa Sarah Felberbaum è davvero un’attrice straordinaria che abbiamo ammirato in ruoli diversi e sempre magnifici: ricordate la celebre fiction di cui è stata protagonista? Cresciuta in Italia, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima quando, a quindici anni, intraprende il percorso di modella. La sua bellezza e le sue doti straordinarie non passano inosservate e prende parte ad alcuni videoclip musicali di celebri artisti, come Nek e gli Zero Assoluto. Felicemente sposata con il calciatore Daniele De Rossi, mamma di due meravigliosi bambini, Sarah Felberbaum è uno dei volti più celebri del panorama artistico. Ricordate quella celebre e iconica fiction di cui è stata protagonista?

Sarah Felberbaum, protagonista di un’amatissima fiction: la ricordate?

La sua grazia e bellezza sono davvero sorprendenti e, per questo motivo, è stata l’interprete perfetta per incarnare la protagonista di una fiction davvero molto amata. Si trattava del sequel di una fortunatissima e icona serie che riuscì a far innamorare il pubblico. Insieme alla splendida attrice, c’era un giovanissimo e affascinante attore, altro volto amatissimo dello spettacolo. Stiamo parlando del talentuoso Giulio Berruti. Per darvi qualche altro indizio possiamo dire che i costumi, le scenografie e ogni dettaglio era curato nei minimi dettagli. Allora, avete capito di quale fiction si tratta? Di “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” ovviamente! Sarah Felberbaum ricopriva il ruolo della protagonista, Agnese Ristori che, tornata a Rivombrosa, si innamora di Andrea. Ciò che però non sa è che il giovane e affascinante uomo è figlio di una nemica storica della sua compianta mamma: la Marchesa Lucrezia.

Una storia d’amore e di avventura che riuscì ad ammaliare il pubblico! Ricordavate la splendida attrice in queste vesti?