Simona Ventura sta per ritornare sul piccolo schermo, adesso è proprio ufficiale: ecco quando, l’indiscrezione tanto attesa.

Carissimi sostenitori di Simona Ventura siete pronti ad una clamorosa novità in arrivo? Perché, tenetevi forte: stiamo per darvi una notizia davvero clamorosa. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato Tv Blog. Che, proprio qualche ora fa, attraverso una storia condivisa sul suo canale Instagram ufficiale, non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di una novità davvero incredibili. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi lasciamo qualche piccolo ‘anticipazione’. La bellissima e bravissima Simona Ventura è pronta fare ritorno sul piccolo schermo. Si, avete letto proprio bene: potremmo nuovamente rivederla in tv. Ora è proprio ufficiale. Ecco, ma quando? Siete proprio curiosi di saperne di più? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo: manca davvero pochissimo!

Simona Ventura, ora è ufficiale: la notizia che aspettavamo da tempo

Sempre molto attivo sul suo canale social Instagram, l’informatissimo Tv Blog non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori e lettori su tutte le incredibili novità dei rispettivi palinsesti. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico una vera e propria notizia sensazionale. Che, come dicevamo precedentemente, riguarda Simona Ventura e il suo ritorno in tv. Ebbene si, avete letto proprio bene. La regina della Tv è pronta ad approdare nuovamente sul piccolo schermo: adesso è proprio ufficiale. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende da Tv Blog, sembrerebbe che il nuovo programma dell’ex moglie di Stefano Bettarini si chiama Game of Games. E che, essendo un nuovo game show, andrà in onda tutte i Lunedì’ sera su Rai Due dopo il Tg2-Post. Ecco, ma quando ci sarà la puntata di esordio. Siete proprio curiosi di saperlo? Vediamo l’indiscrezione di Tv Blog.

Ebbene si. Proprio esattamente dopo due settimane dalla finale del GF Vip, su Rai Due ci sarà il ritorno di Simona Ventura. Noi non vediamo l’ora, voi?