La splendida notizia giunge dal suo profilo Instagram, dove appare in una foto col pancione: la star planetaria è incinta.

Un passato difficile quello della cantautrice originaria del New Jersey, Stati Uniti, figlia di padre afro-americano e madre italo-americana. Nata il 29 settembre del 1994, a 17 anni ha tentato il suicidio e poi è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico perché affetta da disturbo bipolare della personalità. Droga e difficoltà economiche non hanno però impedito che il suo talento musicale venisse fuori e la rendesse quello che oggi è: una star mondiale, diventata famosa nel 2013 grazie alle cover pubblicate su Youtube, Twitter e Tumblr che hanno attirato su di lei l’attenzione delle case discografiche. Il successo a livello planetario arriva con Badlans, album ambientato in un città immaginaria e distopica, che esprime la sensazione di sentirsi in trappola. Questa giovane stella della musica al secolo è Ashley Nicolette Frangipane, vi dice niente questo nome?

Halsey è incinta: il lieto annuncio ai fan su Instagram

Lo splendido annuncio, come molti avranno capito, arriva dalla cantautrice statunitense Halsey. Le difficoltà per lei non sono terminate con il successo: nel 2016 raccontò di essere rimasta incinta e di aver avuto un aborto spontaneo. La causa era l’endometriosi di cui Halsey ha scoperto di soffrire e per la quale ha dovuto sottoporsi nel 2017 ad un intervento chirurgico. Ora fortunatamente l’artista può gioire di questa bellissima novità: è incinta del primo figlio che avrà dal compagno, lo sceneggiatore e produttore Alev Aydin. La notizia è stata comunicata dalla stessa Halsey sul suo seguitissimo profilo Instagram tramite una foto in cui appare col pancione. Il compagno ha commentato: “Il mio cuore così pieno, ti amo, dolcezza”.

Tantissimi auguri ad Halsey per questa meravigliosa notizia!