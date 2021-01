Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina, Stash ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi fan.

Un vero e proprio splendido annuncio a sorpresa, quello che, pochissime ore fa, Stash ha dato sul suo canale social ufficiale. Seguitissimo ed amatissimo su Instagram, l’ex vincitore di Amici decanta di un successo davvero clamoroso. Ed anche lui, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico. Lo ha fatto, ad esempio, quando è diventato papà per la prima volta in assoluto. E lo ha ribadito anche qualche ora fa. Risale proprio a pochissimo tempo fa, infatti, l’annuncio di una splendida novità in arrivo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, appena appresa la splendida notizia, i suoi sostenitori non hanno potuto affatto fare a meno di esplodere di gioia. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Bene, adesso bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Stash, l’annuncio a sorpresa appena arrivato: fan pazzi di gioia

Siete pronti per una clamorosa novità in arrivo? Noi decisamente si. Anzi, vi diciamo molto di più: non vediamo l’ora. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, Stash non ha potuto fare a meno di condividere uno splendido annuncio a sorpresa con i suoi sostenitori. Che, in un vero e proprio batter baleno, li ha resi pazzi di gioia. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Recentemente è diventato papà, e lo sappiamo benissimo. Ma che cosa il cantante campano non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che ha a che fare di un’importante novità in ambito professionale. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ebbene si. Proprio tra qualche ora, ed esattamente Venerdì 29 Gennaio a mezzanotte, uscirà il nuovo singolo di Stash ed, ovviamente, dei The Kolors. Siete pronti a scaricarlo anche voi? Noi decisamente si!