Cosa succederà nella puntata di oggi, 27 gennaio 2021, di Un Posto al Sole? Vi sveliamo tutte le anticipazioni!

Oggi, 27 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata della famosissima soap opera ambientata a Napoli. Parliamo di Un Posto al Sole, una delle serie tv più seguite ed amate dagli italiani, dal lontano 1996! Un nuovo episodio andrà in onda questa sera, alle 20.45 su Rai Tre e, come sempre, sarà ricco di sorprese e colpi di scena! Michele e Silvia a quanto pare sono di nuovo nei guai: il passato è tornato a bussare alla loro porta e potrebbe mandarli letteralmente in crisi! Questo e tanto altro vedremo nell’episodio in onda stasera: vi sveliamo tutte le anticipazioni!

Un Posto al Sole, anticipazioni 27 gennaio: ricomincia l’incubo per Michele e Silvia

Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda oggi, 27 gennaio 2021, su Rai Tre? Secondo le anticipazioni, Silvia e Michele sono di nuovo nei guai: la donna ha incontrato inaspettatamente l’uomo che quella terribile notte ha aggredito lei e Michele. Non avrebbe voluto che si verificasse ma una volta deciso di mettersi alla ricerca dell’identità del criminale, Michele le starà accanto. Il drammatico passato che ha coinvolto la coppia potrebbe creare problemi? Il recente episodio potrebbe creare nuove fratture tra loro ed una crisi, questa volta, potrebbe essere insanabile.

Vittorio intanto è stato messo avanti una scelta: tornare o no in radio con Vicky Beef? Il Del Bue non è convinto che sia una buona idea tornare a vestire i panni del giovane Beef: deve trovare una soluzione al più presto. Grazie al Giordano, Vittorio escogita un piano per accontentare la Petrone e rispettare comunque la sua decisione.

Leonardo in ospedale

Leonardo continua ad essere in ospedale, senza aver ricevuto visite dai familiari. Serena e Filippo sono dispiaciuti per quanto sta accadendo così decidono di rimettersi in gioco per aiutare Leonardo. Troveranno davvero una soluzione per lui?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3!