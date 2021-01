Uomini e Donne, avete mai visto il padre della giovanissima corteggiatrice Chiara Rabbi? Spunta la foto sui social, il dettaglio non sfugge.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa attuale edizione di Uomini e Donne, Chiara Rabbi. Utilizzare il verbo al passato è, ormai, d’obbligo. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, nel corso della registrazione di oggi, Mercoledì 27 Gennaio, Davide Donadei ha scelto. E, stando a quanto si apprende da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che abbia fatto ricadere la sua scelta sulla giovanissima romana. Ecco, ma in attesa di poter emozionarci con le loro parole, siete curiosi di sapere qualche piccolo dettaglio in più Chiara? Come già annunciato recentemente, purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Sappiamo, però, che vive a Roma. E che, tuttora, vive con suo padre e i suoi nonni. Ecco, a tal proposito, l’avete mai visto? Ci pensiamo noi!

Uomini e Donne, avete mai visto il padre di Chiara?

Chiara Rabbi è giunta nella trasmissione di Uomini e Donne leggermente in ritardo rispetto a Beatrice Buonocore. Eppure, nonostante questo, ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. La conoscenza tra lei e Davide Donadei è partita subito a razzo. E, nonostante il loro percorso abbia vissuto diversi alti e bassi, il tronista pugliese non è riuscito affatto a comandare il suo cuore. Fino ad arrivare a sceglierla. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Ed, in particolare, cosa sappiamo della sua famiglia? In diversi occasioni, Chiara ha rivelato di non avere affatto un rapporto con sua madre e, soprattutto, di vivere attualmente con suo padre e i suoi nonni. Ecco, a tal proposito, ma voi l’avete mai visto? La giovanissima romana ha sempre confessato di avere un ottimo rapporto con lui, ma voi lo conoscete? Ebbene, ci pensiamo noi!

Questa è proprio la prima foto che, sul suo canale social ufficiale, Chiara Rabbi ha condiviso in compagnia del suo papà. I due, da come si può chiaramente comprendere, sono davvero legatissimi ed affiatati. Ma anche voi avete notato che hanno lo stesso sorriso? Insomma, sono proprio due gocce d’acqua. Siete d’accordo?