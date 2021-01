Davide Donadei, giovanissimo tronista di Uomini e Donne, ha finalmente scelto: il momento tanto atteso è arrivato, di chi si tratta.

Carissimi telespettatori di Uomini e Donne e, soprattutto, appassionati del trono di Davide Donadei, tenetevi forte perché è in arrivo una notizia davvero sensazionale. Come annunciato in un nostro recente articolo, proprio nel corso della registrazione di oggi, Mercoledì 27 Gennaio, il tronista Davide Donadei ha fatto finalmente la sua scelta. Ebbene si, avete letto proprio bene. Dopo un percorso durato poco più di cinque mesi, il giovanissimo pugliese è riuscito a giungere ad una conclusione. E, soprattutto, a scegliere chi tra le sue due corteggiatrici. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Nel corso dell’appuntamento andato in onda qualche ora fa, abbiamo visto il tronista baciare, senza telecamere, la giovanissima Beatrice Buonocore. Suscitando, com’è giusto che sia, una furiosa reazione della sua ‘rivale’, Chiara Rabbi. Ma adesso, invece, chi ha scelto? Chi tra le due, quindi, avrà la possibilità di poter conoscere Davide al di fuori del contesto televisivo? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, Davide ha scelto: di chi si tratta

Sapevamo che sarebbe successo. E, in effetti, è stato proprio così. Proprio nel corso della registrazione di oggi di Uomini e Donne, Mercoledì 27 Gennaio, Davide Donadei ha scelto. Ebbene, la domanda sorge spontanea: chi ha ‘preferito’ tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Al momento, ovviamente, non sappiamo com’è andata nei minimi dettagli. E né tantomeno conosciamo la risposta della ‘fortunata’. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che la giovanissima romana sia stata la scelta di Davide. Si, avete letto proprio bene. Il tronista pugliese ha fatto ricadere la sua preferenza su Chiara Rabbi. Cosa avrà risposto lei? Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo ancora molte informazioni. Anche se, diciamoci la verità, ammirando con attenzione il loro percorso, non fatichiamo affatto ad immaginare la risposta.

Chi è Chiara Rabbi

Giovanissima e bellissima, Chiara Rabbi ha immediatamente catturato l’attenzione di Davide Donadei. Giunta in puntata leggermente in ritardo rispetto all’inizio del programma, la romana ha facilmente conquistato tutti. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Nel corso del suo percorso, abbiamo potuto apprezzare la sua bellezza e semplicità, ma sapete proprio tutto di lei? Ci pensiamo noi. Chiara è nata a Roma ed, attualmente, vive con suo padre e i suoi nonni. Al momento, purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Quello che, però, conta sapere è che Chiara ha letteralmente conquistato il cuore di Davide. E, diciamoci la verità, non solo il suo.

Siete contenti che Davide abbia scelto Chiara?