Anticipazioni Uomini e Donne oggi 27 gennaio 2021: ecco cosa succederà nella puntata che andrà in onda oggi, ci sarà un bacio a telecamere spente!

Oggi, 27 gennaio 2021, andrà in onda come di consueto una nuova puntata di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio di Canale 5 l’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è fisso da tantissimi anni: parliamo di uno dei programmi tv più longevi di Mediaset! Nonostante l’emergenza sanitaria, le puntate si svolgono regolarmente in studio, rispettando ovviamente tutte le norme di sicurezza anti Covid. Protagonista della puntata oggi sarà il Trono Over: sarà al centro dell’attenzione Armando Incarnato, il Cavaliere che dopo aver litigato con Gianni Sperti, si infurierà anche con Aurora. Ci sarà spazio anche per il tronista Davide Donadei. Siete curiosi vero di scoprire cosa vedremo nella puntata di oggi? Vi sveliamo tutto.

Uomini e Donne, anticipazioni 27 gennaio 2021: spunta fuori una ‘talpa’, arriva il bacio senza telecamere

Armando Incarnato, secondo le anticipazioni, sarà oggi protagonista della puntata. Questo pomeriggio di 27 gennaio 2021 andrà in onda Uomini e Donne e vedrà al centro dello studio un Armando Incarnato davvero furioso. Il Cavaliere si scontrerà duramente con Aurora Tropea: la Dama, a quanto pare, è stata accusata di essere la ‘talpa’ di una pagina che tempo fa pubblicò un articolo su Armando e Veronica Ursida. Tra i due personaggi del Trono Over scoppierà una furiosa discussione: in seguito, la Tropea lascerà lo studio per un confronto incrociato con i telefoni. La Dama però non rientrerà più. Ci sarà anche spazio per Biagio, il Cavaliere uscito con Sabina, Maria ed Aurora.

Maria De Filippi si dedicherà poi a Davide Donadei: il giovane tronista sarà protagonista di una splendida esterna insieme a Beatrice. La loro ‘uscita’ si concluderà con un bacio a telecamere spente. Ovviamente il gesto di Donadei farà scoppiare l’altra corteggiatrice, Chiara, che punterà il dito contro il tronista: partirà un’accesa discussione tra i due personaggi del Trono Classico. Non ci resta che attendere le 14.45!