Riconoscete quest’uomo anziano? Piccolo indizio: è un famoso cantante

Avete riconosciuto l’anziano in questa fotografia? E’ un giovanissimo e famoso cantante, classe ’96! Il filtro ‘speciale’ ha mandato tutti i fan in tilt.

Ha pubblicato questa fotografia modificata per regalare un sorriso. In questo scatto vediamo uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano con un però! Ha usato un filtro che aggiunge tante rughe e segni del tempo: in realtà è giovanissimo, è un classe ’96! Beh, l’avete riconosciuto? E’ davvero semplice indovinare: in questo scatto è Ultimo! Il famoso cantante il cui vero nome è Niccolò Moriconi ha regalato una versione di sé ai suoi follower di Instagram totalmente inedita. E se i fan non sapevano come sarebbe diventato da grande, è volato via ogni dubbio! Tutti hanno notato quanto sia affascinante ed apprezzato anche con qualche ruga in più. Vi mostriamo il post.

Il famoso cantante da anziano: il ‘filtro particolare’ lo rende anziano!

Ultimo ha pubblicato questa foto sul suo canale social lasciando i suoi fan senza parole. Perchè senza parole? Molte fan hanno commentato facendogli i complimenti: anche con qualche ruga in più è davvero affascinante e bello! Niccolò scrive ‘Ah’ come didascalia al post che ha fatto letteralmente un pieno di like.

Ricordiamo che Ultimo è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte: cantò ‘Il ballo delle incertezze’. Nel 2019 arrivò secondo nella competizione musicale con la sua ‘I tuoi particolari’. Niccolò ormai è una delle voci più ascoltate in Italia: è amato e seguito da milioni di italiani. Ma sapete che prima di arrivare a Sanremo, ha provato ad entrare in diversi talent show come Amici o X Factor? Venne scartato da entrambi incredibilmente: è stato il Festival di Sanremo a regalargli un enorme successo.