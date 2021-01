L’amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne qui era solo una bimba: la riconoscete? Il sorriso è inconfondibile; ecco chi è.

Nello scatto che vi mostriamo era solo una bambina, ma oggi è diventata molto famosa. Il motivo? La partecipazione a Uomini e Donne, uno dei programmi più amati e seguiti dai telespettatori. E lei, in particolare, è entrata nel cuore del pubblico grazie alla sua dolcezza e alla sua ingenuità, caratteristiche rare da trovare in un programma tv. Guardate bene i suoi occhi vispi e il suo sorriso: impossibile non riconoscerla! Avete capito di chi si tratta? Vi diamo un piccolo indizio: è una corteggiatrice di questa stagione!

In questa foto ricordo postata sul suo profilo di Instagram era una bambina, oggi è una corteggiatrice di Uomini e Donne, molto amata dal pubblico. Parliamo di Beatrice Buonocore, che è arrivata nello studio di Maria De Filippi per corteggiare il bel Davide Donadei. Un’esperienza intensa per Beatrice, che ha ammesso sin da subito di provare forti sentimenti per il tronista. Un’esperienza che, però, non ha avuto lieto fine per lei. Nella registrazione di ieri, 27 gennaio 2021, Davide ha scelto la sua ‘rivale’ Chiara Rabbi, con la quale ha deciso di iniziare una storia fuori dalla trasmissione. La corteggiatrice, pazza di gioia, non ha esitato a rispondere si. Un brutto colpo per Beatrice, che non ha reagito affatto bene al rifiuto del tronista, non nascondendo la delusione. La puntata, registrata ieri sera, andrà in onda con ogni probabilità la prossima settimana, ma non sappiamo ancora con esattezza la data.

Il pubblico si divide tra chi è felice per la nuova coppia formatasi nel programma di Canale 5 e chi invece sperava nella scelta di Beatrice. E c’è anche chi, a questo punto, si augura di rivedere Beatrice nel programma in veste di tronista. Spesso, infatti, Maria De Filippi sceglie di consegnare il trono alle “non scelte” più amate dal pubblico e di dare loro una seconda occasione per trovare l’amore in tv. Sarà così anche per la dolcissima Bea? Staremo a vedere. E voi, siete felici di vedere Davide e Chiara insieme o lo preferivate con Beatrice.