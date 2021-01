Anticipazioni Un posto al sole, giovedì 28 gennaio: Roberto ripensa a Marina, e non nasconde i suoi sentimenti, mentre Lara è pronta all’attacco.

Un posto al sole è una soap opera che da anni riscontra un successo incredibilmente forte; il pubblico si mostra sempre più preso dalle vicende che avvolgono la trama, avvincente e movimentata. Anzi, negli ultimi giorni i telespettatori hanno manifestato grande clamore per quanto accaduto. Come abbiamo visto, l’incubo per Michele e Silvia è tornato. I due coniugi erano stati vittima di un terribile episodio, che li ha scossi enormemente. La Graziani ha riconosciuto inaspettatamente il presunto criminale, ed insieme hanno deciso di recarsi dalla polizia. Intanto Vittorio è in forte bilico, Chiara è decisa ha fargli cambiare direzione in radio, e non accetta un diversivo. Cosa succederà nella puntata che andrà in onda questa sera?

Anticipazioni Un posto al sole, 28 gennaio: Roberto si mostra profondamente turbato

Questa sera una nuova puntata di Un posto al sole allieterà gli italiani, pronti ad immergersi completamente nella trama della soap tanto amata. Ecco cosa vedremo oggi. Come sappiamo, le indagini per scoprire se l’uomo identificato da Silvia sia uno dei criminali del brutto episodio vissuto stanno procedendo; la Graziani, in attesa, si è immersa completamente nel suo lavoro al Vulcano, e ha deciso di aiutare Diego, dandogli una inaspettata chance. Infatti, il ragazzo è tornato, e questa volta in qualità di braccio destro della donna. A quanto pare, però, il futuro dell’uomo è ancora incerto, e gli riserverà delle improvvise sorprese. Intanto, Michele è sempre più in difficoltà per l’atteggiamento di Chiara, che sta portando all’interno della radio delle novità che stanno completamente stravolgendo il suo lavoro. Mentre Vittorio ha trovato un modo per accontentare la Petrone, e non rinunciare alla sua autonomia. Infatti, lo speaker ha deciso di non tornare in radio nelle vesti di Vicky Beef. Ha creato un altro personaggio, un po’ diverso. Riuscirà a convincere la ragazza? Staremo a vedere.

Come sappiamo, Marina ha lasciato Napoli, dopo aver scoperto il piano attuato da Roberto. Quest’ultimo, però, mostrerà di provare una forte mancanza, non riuscendo a nascondere il malessere provato. Per questo, ha deciso di cercarla, con la speranza di poterla riportare a casa. Mentre il manager si dà da fare per la Giordano, Lara comincerà a infastidirsi di tale situazione, e a tal proposito prenderà una forte decisione, che purtroppo, finirà per colpire lei stessa.