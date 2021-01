Anticipazioni Uomini e Donne 28 gennaio: sorpresa inaspettata per Gemma, cosa è successo in studio e cosa vedremo nella puntata in onda oggi.

Manca poco ad una nuova puntata di Uomini e Donne. Una puntata come sempre ricca di colpi di scena, sia per quanto riguarda il trono Classico che quello Over. Anche quest’anno, infatti, come nel 2020, la trasmissione ha mantenuto il format secondo cui trono classico e trono over sono uniti in un’unica super puntata. Dove tutti interagiscono con tutti, corteggiatori e corteggiatrici con dame e cavalieri: le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E anche nella puntata in onda oggi, 29 gennaio 2021, le sorprese non mancheranno affatto. Soprattutto per una protagonista in particolare, Gemma Galgani, che riceverà un sorpresa inaspettata in occasione del suo compleanno. Ecco cosa accadrà in studio.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Uomini e Donne 28 gennaio: compleanno con segnalazione per Gemma Galgani

Oggi, 29 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, a partire dalle ore 14.45, la trasmissione di Maria De Filippi farà compagni ai telespettatori, tra amori che stanno per nascere a frequentazioni burrascose. E ad aprire la puntata, anche oggi, ci sarà lei, Gemma Galgani, la regina del trono Over. Che riceverà una sorpresa per il suo compleanno! La puntata che andrà in onda oggi, in realtà, è stata registrata il 19 gennaio, giorno del compleanno della dama, appunto. Una sorpresa da parte della redazione, ma anche dalla sua acerrima “nemica” Tina Cipollari, che le regala una torta con le mummie. Archiviata la parentesi festosa, Gemma tornerà alla prese con le discussioni con Maurizio Guerci, col quale ha interrotto la frequentazione qualche settimana fa. Il cavaliere ribadisce la sua intenzione di chiudere, ma la dama pensa che, dietro al suo cambiamento, ci siano influenze esterne. E porta alcune segnalazioni su di lui!

Insomma, gran parte della puntata di oggi dovrebbe essere dedicata proprio al Trono Over, ma con ogni probabilità ci sarà anche il consueto spazio per i tronisti del classico. A questo proposito, nella registrazione di ieri, Davide ha fatto la sua scelta tra Chiara e Beatrice! Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutti i dettagli della scelta più attesa di quest’anno. Nel frattempo, godiamoci la puntata di oggi sintonizzandoci come sempre su Canale 5 alle ore 14 e 45.