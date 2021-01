Sapete chi è Virginia Montemaggi? In questo articolo vi parliamo di lei, svelandovi le curiosità sulla famosa tiktoker

TikTok è il nuovo social network in voga negli ultimi tempi. Lanciato in Cina nel settembre del 2016 con il nome di musicaly.ly, negli ultimi mesi è divenuto famoso in tutto il mondo, anche in Italia. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile – da 15 a 60 secondi – ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari ai loro video. Il social network è frequentato soprattutto dai giovani e molti sono divenuti abbastanza famosi. In Italia, ad esempio, tra le più famose figura Virginia Montemaggi. Di seguito vi diciamo chi è.

Chi è Virginia Montemaggi

Virginia Montemaggi è nata il 20 gennaio del 2000 a Milano. La ragazza ha ventuno anni ed è diventata famosa con i suoi video su YouTube e Musical.ly. Ha iniziato nel 2015 quando aveva solo 14 anni, ma adesso i suoi profili social contano milioni di followers. Virginia è abbastanza famosa su YouTube, dove pubblica video di viaggi, tutorial per il trucco, vlog, esperienze personali e molto altro ancora. Il 9 ottobre del 2016 ha pubblicato un video speciale per festeggiare i 10 mila iscritti, mostrando a tutti la sua cameretta. Spesso realizza anche video insieme al padre o al fratellino Lollo. Ad oggi, il suo canale supera i 30 mila iscritti ed ha raggiunto più di due milioni di visualizzazioni. Nel 2016, Virginia ha creato un profilo Musical.ly per caricare video divertenti e balletti. Ad oggi si ritrova nella TOP 10 della classifica italiana di TikTok con più di un milione e mezzo di fans. Virginia è attiva anche su Instagram, dove conta più di seicentomila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. La nota influencer collabora anche con numerosi marchi, che sicuramente rappresentano una fonte di guadagno per lei. Il suo video più visto su YouTube è la reaction, com’è chiamata nel gergo, ai suoi vecchi musically. Il filmato ha superato le duecentomila visualizzazioni. Di recente ha creato anche un profilo Thiscrush per poter interagire con i fan più facilmente.

Riguardo alla sua vita privata, Virginia poco tempo fa era fidanzata con Vincenzo Cairo, ma adesso la loro storia d’amore sembrerebbe tramontata. Ad oggi non sappiamo con certezza se la nota influencer sia fidanzata o single, ma sui suoi social non compaiono foto insieme ad altri ragazzi.