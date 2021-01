Riconoscete questo bambino? Oggi è un famoso personaggio televisivo

Riconoscete questo bambino così sorridente in foto? E’ un famosissimo personaggio televisivo. Un indizio? E’ un ballerino!

Ha pubblicato nelle ultime ore, nelle sue Instagram story, uno scatto di sé da bambino. Nessuno l’aveva mai visto così piccolo: il famoso personaggio televisivo risponde ad un utente, spiegando che vorrebbe rivivere la sua infanzia. E così, per accompagnare la sua risposta ha scelto quest’allegra fotografia del passato in cui è piccino e sorridente: non è dolcissimo? Ma insomma, avete capito di chi stiamo parlando? E’ Andreas Muller, il ballerino di Amici di Maria De Filippi! Il giovane nato in Germania da mamma calabrese e papà tedesco ha intenerito tutti con questa splendida foto del passato.

Andreas Muller nel suo profilo Instagram ha deciso di mostrare ai suoi fan un dolce e divertente scatto di lui da piccolo. Lo ha messo nelle sue IG story per rispondere alla domanda di un fan ‘C’è un momento della tua vita che vorresti rivivere?’. La risposta è stata ‘Sì, l’infanzia’. E così Andreas vorrebbe ritornare bambino!

Vi ricordiamo che il Muller è un classe ’96, nato in Germania da papà tedesco e mamma calabrese. Partecipò nel 2015 ad Amici ma fu costretto ad abbandonare la scuola poco prima del serale a causa di un infortunio. Così decise di ripresentarsi una volta guarito e quello fu l’anno giusto: Andreas ha vinto la sedicesima edizione di Amici. Il giovane è un ballerino molto affermato, ha fatto parte di corpi di ballo famosi, compreso quello di Sanremo, nella 69esima edizione del Festival. Anche la vita privata di Andreas è nota a tutti: è legato sentimentalmente alla coreografa Veronica Peparini, classe ’71. La donna prima di conoscere Andreas, è stata sposata con Fabrizio Prolli e dalla loro relazione sono nati due figli, un maschio ed una femmina.