Francesca Manzini, avete mai visto sua madre? E’ davvero un incanto, proprio come lei, e la somiglianza è incredibile: immensa bellezza.

La conosciamo particolarmente per le sue fantastiche imitazioni, Francesca Manzini è non solo un’imitatrice eccellente, ma anche comica e conduttrice televisiva, e conduttrice radiofonica. Soltanto l’anno scorso è stata al timone per una settimana al fianco di Gerry Scotti, del seguitissimo tg satirico Striscia La Notizia, e ha decisamente conquistato tutti con la sua simpatica, quell’umorismo franco che colpisce i telespettatori, e quella battuta sempre pronta a spezzare attimi di noia. Francesca è molto amata e anche sui social può contare di una certa notorietà, dato che il suo profilo è molto seguito. Proprio qui, è emersa una meravigliosa foto di sua madre, che ha lasciato tutti senza parole: è incredibilmente bella!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Francesca Manzini, spunta la foto di sua madre: non ci sono parole, è bellissima!

Francesca Manzini è un personaggio televisivo molto amato, negli ultimi tempi l’abbiamo vista come concorrente della decima edizione di Tale e quale show, condotta da Carlo Conti, ma già in precedenza è stata una delle partecipanti di un altro importante talent show, ovvero Amici Celebrities, nel 2019, in veste di cantante e ballerina. La sua simpatia è tanto profonda da arrivare al cuore del pubblico. Francesca ha imitato molti personaggi tv, come Mara Venier, Sandra Mondaini, Ilary Blasi, Chiara Ferragni, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, e tantissimi altri ancora. La notorietà raggiunta ha portato il suo profilo instagram ad essere tanto seguito. Proprio qui, andando indietro, è emersa una foto inaspettata. Uno scatto in cui appare sua madre, una donna davvero bellissima, e possiamo dire, che la somiglianza è molto forte. “Mamma quanto sei bella e quanto ti somiglio”, ha scritto in didascalia. Ovviamente non sappiamo la foto a quando risale, ma non ci sono parole per esprimere una tale bellezza, a prescindere dal tempo esatto.

Ovviamente, l’immagine ha colto di sorpresa i follower, molti hanno espresso un commento di apprezzamento per la mamma di Francesca, che appare come un incanto, con un sorriso stampato sul viso, ed occhi grandi, castani. E’ meravigliosa, non trovate? La Manzini e sua madre sono molto simili, alcuni tratti sono decisamente gli stessi: entrambe mostrano una particolare e spettacolare avvenenza.