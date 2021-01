Chi è Francesco Aquila, l’aspirante chef di Masterchef Italia 10! Vi sveliamo tutto sull’uomo definito da molti il Jhonny Deep italiano!

La decima edizione del talent show culinario Masterchef Italia sta regalando tantissimo intrattenimento ai telespettatori Sky. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono i giudici tenuti a valutare i piatti dei concorrenti: tra questi ultimi spicca Francesco Aquila, uno degli aspiranti Masterchef che ha attirato l’attenzione di tutti per la sua particolare somiglianza non solo a Jhonny Deep ma anche a Salt Bae, l’imprenditore diventato famoso per il suo modo di tagliare carne e spolverare sale! Siete curiosi di scoprire qualche dettaglio sullo chef?

Francesco Aquila è l’aspirante chef di Masterchef Italia. “Voglio che i miei genitori siano sempre più grati” spiega nel suo video di presentazioni. Il 34enne è originario di Altamura, in Puglia, ma vive a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. E’ cresciuto con la passione per la cucina: “La mia passione è nata sin da piccolino, per esigenze”. Ha deciso di partecipare a Masterchef per crescere, espandere le sue conoscenze a 360 gradi e realizzare tutti i suoi sogni. Amante del cibo e del buon vino, Francesco è papà: ha una figlia di nome Ludovica di 3 anni. Cosa fa nella vita? Aquila ha raccontato nel suo video di presentazione di essere un maitre ed un docente di sala bar.

Aquila è molto attivo sui suoi canali social ma è estremamente privato riguardo la sua sfera sentimentale: non sappiamo se ha una compagna o se è sposato. A Masterchef ha raccontato che il suo peggior difetto è l’essere puntiglioso.

Ed allora, il Jhonny Deep italiano riuscirà a coronare il suo sogno e vincere Masterchef Italia 10? Non ci resta che continuare a vedere il programma che va in onda il giovedì in prima serata su Sky Uno!