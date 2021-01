GF VIP 5, Maria Teresa scoppia in lacrime: duro sfogo

Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime nella casa del GF VIP 5: duro sfogo dell’inquilina della casa più spiata d’Italia

La Ruta è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice è una vera e propria highlander ed ha resistito a decine di nomination. Maria Teresa è di certo una delle candidate per la vittoria finale del reality show. La gieffina, però, dovrà vedersela con Dayane Mello, prima finalista del programma, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Con gli ultimi due, la Ruta ha stretto una bellissima amicizia. Nelle ultime ore, però, c’è stata una lite tra la Ruta e Stefania Orlando.

GF VIP 5, Maria Teresa in lacrime: cos’è successo

Tremano ancora gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo il Late Show, andato in onda ieri sera in diretta su Mediaset Extra e condotto da Tommaso Zorzi, nella casa si torna a respirare una brutta aria. Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime dopo alcune parole di Stefania Orlando. L’ex conduttrice non l’ha digerite e si è messa a piangere. La Ruta, però, è stata subito rincuorata dalla Orlando e da Zorzi. Stefania si è subito giustificata, scusandosi per le parole pronunciate. La Orlando ci ha tenuto a specificare che le sue parole non erano offensive.

La Ruta sembrerebbe aver accettato le scuse della Orlando, ma questa lite sarà sicuramente affrontata nella puntata in onda domani sera su Canale 5. Dopo circa quattro mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, la tensione diventa sempre più alta e gli equilibri iniziano a scricchiolare. Maria Teresa, Stefania e Tommaso ce la faranno ad arrivare sino alla fine dell’avventura insieme? Lo scopriremo nelle prossime settimane seguendo il reality show.